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    Шоу-биз

    Группа «Агонь» представила неизданную песню восьмилетней давности

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    Сингл &laquo;По темным улицам&raquo; авторства группы &laquo;Босиком по солнцу&raquo; - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия, - отмечают исполнители - Группа «Агонь» представила неизданную песню восьмилетней давности
    Сингл «По темным улицам» авторства группы «Босиком по солнцу» - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия, - отмечают исполнители

    В уходящем году ребята успели выпустить неформатный альбом «Закладка», два пост-иронических проекта «Тебе 20» и «Бомба», и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер «Я устал»

    Активно выступающая в России украинская группа «Агонь» представила песню «По темным улицам». По словам участников, этот релиз должен был состоятся в 2011 году под брендом Quest Pistols, но выходит спустя 8 лет в составе группы «Агонь» в то самое время, когда в музыкальном мире рефлексировать о прошлом модно.

    Сингл «По темным улицам» авторства группы «Босиком по солнцу» - ностальгический хит нулевых, который нашел отклик в сердцах тех, кто встретил свою юность в начале нового тысячелетия.

    Старая-добрая меланхолия в голосе Савлепова, от которой одновременно и тепло, и больно, бескомпромиссный и хлесткий речитатив Боровского и приятный уху седактив-поп – идеальное завершение сверхпродуктивного года от группы «Агонь». Ребята успели выпустить неформатный альбом «Закладка», два пост-иронических проекта «Тебе 20» и «Бомба», и даже Prodigy-ремикс на свой же бестселлер «Я устал».

     

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