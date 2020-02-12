Престарелая Шэрон Стоун в дерзком наряде без белья восхитила фанатов (фото)



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Актриса «забыла» надеть бюстгальтер Фото: instagram.com/sharonstone/

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61-летняя Шэрон Стоун вызвала ажиотаж на светском мероприятии. Звезда фильма «Основной инстинкт» выбрала провокационный look для вечеринки Элтона Джона, с которым актриса связывает давняя дружба.

Шэрон появилась на публике в максимально откровенном образе. Популярная блондинка доказала, что по‑прежнему удерживает статус секс-символа. Она выбрала аутфит в стиле total-black и облачилась в роскошный кружевной комбинезон из черной прозрачной ткани.

Звезда выбрала макияж в естественной гамме. Стилисты выделили ее глаза золотистыми тенями, а на губы нанесли светлую помаду. Шэрон предпочла лаконичную прическу и ограничилась укладкой волос назад. Кинодива отказалась от множества драгоценностей. Она украсила уши оригинальными серьгами в форме мечей.