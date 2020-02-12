Хейли Бибер призналась, что в одиночку организовала свадьбу с Джастином



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Самая тяжелая и волнительная часть работы полностью легла на плечи модели

Влюбленные стали мужем и женой еще в 2018 году

11 февраля свет увидел очередной выпуск автобиографичного сериала, который снял Джастин Бибер. В нем обсуждалась пышная свадьба, которую поп-артист сыграл со своей возлюбленной Хейли в сентябре прошлого года. Модель откровенно призналась, что детали торжественной церемонии ей пришлось продумывать самостоятельно.

«Он не был вовлечен в процесс подготовки. Я думаю, он просто доверился моему видению», — заявила Хейли. Джастин не стал спорить с утверждением жены, а только добавил: «Мне нужно было только прийти, все остальное сделала Хейли».

Самая тяжелая и волнительная часть работы полностью легла на плечи манекенщицы. Однако жених все же принял посильное участие. «Он попробовал торты и помогал выбирать цветовую гамму», — уточнила Хейли. Также Джастин, по ее словам, оценил общую концепцию мероприятия и дал свое согласие.