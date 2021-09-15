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    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)

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    Дочь американской поп-певицы Мадонны, модель Леон Лурдес - Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)
    Дочь американской поп-певицы Мадонны, модель Леон Лурдес
    instagram.com/lourdesleon/

    Пользователи сети не оценили поведение Лурдес

    Дочь американской поп-певицы Мадонны, модель Леон Лурдес, показала небритые подмышки на камеру на балу Met Gala в Нью-Йорке. Фотографии публикует портал ET.

    Известно, что 24-летняя знаменитость впервые посетила ежегодное мероприятие Института костюма музея Метрополитен. Папарацци запечатлели ее в ярко-розовом платье длины макси от модного дома Moschino, верх которого выполнен в виде лифа. Костюм оформлен перекрестным поясом, оголяющем живот Лурдес, и блестящими камнями. В руках девушка держит сумку в тон наряду.

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    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)
    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)
    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)
    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)
    instagram.com/lourdesleon/

    На одном из размещенных в сети кадров манекенщица подняла руку вверх, демонстрируя фотографам небритую подмышку. Кроме того, модель также продемонстрировала присутствующим пирсинг на языке.

    Пользователи сети не оценили поведение Лурдес, написав об этом в комментариях в Instagram. «Сразу видно, что это дочь ужасной Мадонны», «Met Gala превратили в сборище фриков», «Засунь язык обратно», «Никто не хочет смотреть на твои волосатые подмышки, противная», «Какая гадость», — высказывались они.Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Дочь Мадонны с небритыми подмышками шокировала гостей Met Gala 2021 (фото)