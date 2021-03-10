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    Макс Барских откровенно признался, что прошлый год прожил без секса

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    Украинский певец Макс Барских - Макс Барских откровенно признался, что прошлый год прожил без секса
    Украинский певец Макс Барских

    «Дальше секса отношения не заходят»

    Выступающий в России украинский певец Макс Барских рассказал, как отпразднует свой 31-й день рождения и поделился впечатлениями о жизни после 30-ти. Нынешний период Барских описывает так: «Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше «розовых очков».

    К изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур «Nezemnaya 2020» был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил «новую реальность». К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. «За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть», — признается Макс.

    Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни. «Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит», — откровенничает Макс в интервью журналу «Отдохни». Певец также рассказал о том, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

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