Макс Барских откровенно признался, что прошлый год прожил без секса

«Дальше секса отношения не заходят»

Выступающий в России украинский певец Макс Барских рассказал, как отпразднует свой 31-й день рождения и поделился впечатлениями о жизни после 30-ти. Нынешний период Барских описывает так: «Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше «розовых очков».

К изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур «Nezemnaya 2020» был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил «новую реальность». К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. «За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть», — признается Макс.

Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни. «Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит», — откровенничает Макс в интервью журналу «Отдохни». Певец также рассказал о том, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

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