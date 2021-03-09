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    Песня украинского рэпера прозвучала в культовом американском телешоу (видео)

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    Песня украинского рэпера прозвучала в культовом американском телешоу (видео)

    Трек засветился в рубрике худших песен

    В эфире вечернего шоу Джимми Фэллона прозвучал трек украинского исполнителя – рэпера из Одессы Максима Доши. Правда, его песня попала в Do Not Play List – рубрику, где ведущий включает худшие треки, которые не стоит слушать.

    «Это Максим Доши. Он появлялся в шоу Ukraine's Got Talent ["Україна має талант"] в 2010-м. Вот его песня I Am The Best», – представил рэпера Джимми.

    В визитке шоу «Україна має талант» Доши говорил, что исполняет экспериментальный альтернативный рэп. «Я исполняю квадрат через квадрат русский через английский», – объяснил Максим членам жюри, но экспериментальность не оценили и он получил три «нет». Вот так это было:

    В 2011 году он решил еще раз доказать судьям проекта, что его музыка достойна внимания, и выбрал «серьезную лирическую песню». Но и в этот раз жюри оказалось непреклонным:

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Джерело: Buro 24/7

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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