Тоня Матвиенко призналась, что ее пытался изнасиловать врач



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Певица Тоня Матвиенко

Инцидент произошел в Киеве

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел в детской больнице.

Во время беседы с певицей Олей Поляковой Тоня поделилась, что едва не стала жертвой медика, к которому привела свою старшую дочь Ульяну. Инцидент произошел в 1999 году в больнице Охматдет.

Однако звезда до сих пор помнит тот день до мелочей

«Однажды произошла неприятность. Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня добиваться - в 19 лет. Он меня прижал и сказал: «Ну ты же нагуляла». 1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то. Он сказал: «Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы», - поделилась Матвиенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Май 2020 в 11:58 PDT

Молодая артистка растерялась и сначала никому об этом не рассказывала, но потом позвонила свекрови. Сразу приехал брат Матвиенко и решил вопрос. Тоня признается, что не хочет раскрывать имя врача, потому что не хочет осуждения.

«Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает этот врач. Потому что это такая травма. Я тогда сказала: «Ты что! И у меня мама Нина Матвиенко!». И это мне помогло», - поделилась певица.