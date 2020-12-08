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    Шоу-биз

    Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии

    • Розсилка
    Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии
    instagram.com/evecjobs/

    Модель училась в Стэнфордском университете и занимается конным спортом

    22-летняя дочь покойного Стива Джобса делает первые шаги в модельном бизнесе: Ева снялась в фотосессии косметического бренда Glossier, на снимках которой предстала обнаженной в пенной ванне.

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    Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии
    Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии
    Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии
    instagram.com/evecjobs/

    Отметим, о жизни наследницы Джобса известно немного: модель училась в Стэнфордском университете и занимается конным спортом. По данным издания Horse Sport, в 2019 году дочь Джобса заняла пятое место в списке 1000 лучших гонщиков в своей возрастной категории.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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