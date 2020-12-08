Дочь Стива Джобса снялась в откровенной фотосессии

Модель училась в Стэнфордском университете и занимается конным спортом

22-летняя дочь покойного Стива Джобса делает первые шаги в модельном бизнесе: Ева снялась в фотосессии косметического бренда Glossier, на снимках которой предстала обнаженной в пенной ванне.

Отметим, о жизни наследницы Джобса известно немного: модель училась в Стэнфордском университете и занимается конным спортом. По данным издания Horse Sport, в 2019 году дочь Джобса заняла пятое место в списке 1000 лучших гонщиков в своей возрастной категории.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.