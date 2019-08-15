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    Шоу-биз

    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма

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    Систин Сталлоне - Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Систин Сталлоне

    Артистка позировала вместе сестрами

    В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Синяя бездна – 2», в котором дочь 73-летнего Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин исполнила в нем одну из главных ролей. На мероприятие девушка пришла со своими родными: звездным отцом, матерью и сестрами – 22-летней Софией и 17-летней Скарлет.

    Систин выбрала яркий образ – перед фотографами она предстала в синем мини-платье. Блистательный наряд Сталлоне дополнила сережками-кольцами с драгоценными камнями.

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    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма
    Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма

    Артистка позировала вместе сестрами. Они пришли в темных нарядах. София появилась в черном мини-платье с глубоким декольте, а Скарлет, младшая дочь кинолегенды, – в нежном платье в цветочек с прозрачными рукавами. Всех троих запечатлели в одинаковых босоножках на каблуках.

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