Дочери Сильвестра Сталлоне в мини-платьях стали главными звездами премьеры фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Систин Сталлоне

Артистка позировала вместе сестрами

В Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Синяя бездна – 2», в котором дочь 73-летнего Сильвестра Сталлоне 21-летняя Систин исполнила в нем одну из главных ролей. На мероприятие девушка пришла со своими родными: звездным отцом, матерью и сестрами – 22-летней Софией и 17-летней Скарлет.

Систин выбрала яркий образ – перед фотографами она предстала в синем мини-платье. Блистательный наряд Сталлоне дополнила сережками-кольцами с драгоценными камнями.

Артистка позировала вместе сестрами. Они пришли в темных нарядах. София появилась в черном мини-платье с глубоким декольте, а Скарлет, младшая дочь кинолегенды, – в нежном платье в цветочек с прозрачными рукавами. Всех троих запечатлели в одинаковых босоножках на каблуках.