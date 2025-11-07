Документалка про «Океан Ельзи» та «Нюрнберг». Головні кінопрем'єри тижня

Документальний біографічний фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» знімався вже під час повномасштабної війни

Цього тижня в український кінопрокат вийшли сім нових фільмів різних жанрів. Серед них, зокрема, кіноальманах «Війна очима тварин» з Шоном Пенном та документальна стрічка про гурт «Океан Ельзи». «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри.

Океан Ельзи: Спостереження Шторму (Україна)

Режисер: Артем Григорян

Документальний фільм – масштабна історія про найвідоміший український рок-гурт, що розповідає про музику, шлях і внутрішню філософію «Океану Ельзи». Перший показ відбувся у Львові для військових, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken Ukraine. Усі кошти з перших днів прокату буде спрямовано на підтримку захисників, зокрема на закупівлю матеріалів для VAC-терапії. Це метод лікування ран за допомогою від’ємного тиску. На рану накладають спеціальні матеріали (губку, плівку, трубку), які під’єднують до апарата, що відсмоктує рідину.

Режисером стрічки виступив Артем Григорян, сценаристом – Вадим Переверзєв, а продюсером – Максим Сердюк. Останній розповів напередодні прем'єри, що команда опрацювала величезну кількість архівних матеріалів і провела десятки годин інтерв’ю з учасниками гурту та людьми, дотичними до його історії, щоб показати «цілісний портрет феномену Океану Ельзи». Виробництвом займалася студія Knife! Films, відома за документальною стрічкою «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

Фільм показує три десятиліття музичної дороги гурту – від маленьких виступів у Львові до стадіонних концертів, що збирали десятки тисяч шанувальників. У ньому поєднано унікальні архівні кадри, закулісні моменти, відверті інтерв’ю, історії про складні періоди, роздуми про творчість і про роль музики в епоху великих змін. Глядачі побачать, як гурт переживав кризи, змінювався, втрачав і віднаходив себе – але завжди залишався чесним і щирим зі своїм слухачем.

«Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події і моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть. Усі ті виступи, репетиції, зустрічі, прощання, радощі та труднощі, важкі рішення... І пригадавши то все, розумієш, скільки моментів залишалося поза очима публіки. У фільмі ми чесні і відверті. Усі, хто брав учать у зйомках, хто в різні етапи був частиною життя і шляху «Океану Ельзи»», – розповідав напередодні прем'єри Святослав Вакарчук.

Цікаво, що ідея документальної стрічки про «Океан Ельзи» з’явилася ще десять років тому. У 2014-му було розпочато роботу над фільмом «Океан Ельзи. Backstage», який мав вийти до 20-річчя гурту. Його режисером був відомий документаліст Сергій Буковський. Тоді знімальна група супроводжувала музикантів під час туру «20 років разом», відвідувала репетиції, концерти у різних містах і спілкувалася з людьми, пов’язаними з історією колективу. Проте згодом цей проєкт було забраковано – за словами учасників гурту, фільм не передавав того емоційного й внутрішнього змісту, який вони хотіли донести. Саме тому згодом і виникла ідея створити нову, глибшу стрічку – «Океан Ельзи. Спостереження Шторму». Згідно з даними видання Forbes, створення фільму профінансувала стрімінгова платформа Sweet.tv. Інвестиції у стрічку «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» склали понад 10 млн грн.

Війна очима тварин (Україна, Німеччина)

Режисери: Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Олексій Мамедов, Іван Сауткін, Андрій Лідаговський, Святослав Костюк

Актори: Шон Пенн, Денис Капустін, Марина Кошкіна, Андрій Ісаєнко, Олексій Зубков, Олександр Печериця, Дарія Держун, Михайло Пулянський, Андрій Лідаговський, Артем Мартинишин та інші

Кіноальманах «Війна очима тварин» – масштабний український проєкт, що зібрав сім новел від українських і закордонних режисерів та присвячений історіям тварин, чиє життя змінилося внаслідок повномасштабної війни. Ідея стрічки – показати війну не тільки крізь призму людських втрат, а й через долі звірів і птахів, які опинилися в епіцентрі конфлікту. Автори використовують різні жанри та художні прийоми, щоб відзначити співчуття й наголосити на масштабі гуманітарної катастрофи.

Частина матеріалів і зйомок відбувалась у різних регіонах України, частина – за кордоном, в тому числі в Лос-Анджелесі, де знімали епізод за участю голлівудських артистів. Альманах складається з семи новел – кожна має власний стиль і проблему: «Орел», «Синочок», «Корова в тумані», «Білий кролик, або туди і звідти», «Підводна пригода», «У нас все нормально» та «Торпеда».

Оскароносний актор Шон Пенн, який не раз приїжджав до України, зокрема, під час повномасштабної війни, зіграв у фінальній новелі «Орел». Цю роботу знімали в Україні та американській Каліфорнії. Світова прем’єра кіноальманаху «Війна очима тварин» відбулася у межах Tribeca Film Festival в Нью-Йорку на початку червня 2025 року

Нюрнберг (США)

Режисер: Джеймс Вандербілт

Актори: Рамі Малек, Расселл Кроу, Майкл Шеннон, Лео Вудалл, Лідія Пекхем, Річард Е. Ґрант, Джон Слеттер та інші

Історична драма ґрунтується на документальній книзі «Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнбергу» автора Джек ель Хая і розповідає про події Нюрнберзького процесу після Другої Світової війни. За сюжетом, американський військовий психіатр доктор Дуглас Келлі (Рамі Малек) отримує надзвичайне завдання – оцінити психічний стан нацистських лідерів, які чекають суду. Найбільший інтерес для нього становить Герман Герінг (Расселл Кроу) – харизматичний, цинічний і небезпечний колишній соратник Гітлера.

Між ними розгортається складний психологічний двобій, де обидва намагаються зрозуміти і водночас перехитрити одне одного. Цей інтелектуальний конфлікт стає центром історії, що досліджує природу зла, маніпуляції й відповідальність перед людяністю. Сценарист та режисер Вандербілт поєднав документальні елементи та художній драматизм. Частина діалогів і сцен заснована на реальних звітах, протоколах і записах доктора Келлі. Автори прагнули не просто реконструювати судовий процес, а показати, як ідеологія може спотворити мораль, і наскільки тонкою буває межа між «людиною» та «злочинцем».

Зйомки фільму тривали в Будапешті з лютого по травень 2024 року. Павільйони відтворили як знаменитий зал суду в Нюрнберзі, так і в’язницю, де утримували підсудних. Що цікаво, на відміну від багатьох голлівудських стрічок, точний бюджет фільму «Нюрнберг» не розголошується. Прем’єра відбулася 7 вересня 2025 року на кінофестивалі в Торонто, де картина отримала чотирихвилинні овації. Критики високо оцінили акторські роботи Кроу та Малека, особливо їхній психологічний тандем, назвавши фільм «інтелектуальним трилером у декораціях історії».

Расселл Кроу розповідав журналістам, що підготовка до ролі Герінга стала для нього одним із найскладніших досвідів у кар’єрі. Актор вивчав німецьку вимову, поведінкові патерни та архівні записи справжнього підсудного, аби не лише передати злочинця, а й показати людину, яку зжерла влада.

Хижак: дикі землі (США)

Режисер: Ден Трактенберґ

Актори: Елль Фаннінґ, Дімітріус Шустер-Колоаматанґі, Майк Хомік, Рохінал Нараян та інші

Науково-фантастичний фільм жахів – сьома стрічка в основній серії та дев'ята у загальній франшизі Predator («Хижак»). Це серія науково-фантастичних бойовиків про інопланетних мисливців-воїнів, які прибувають на Землю, щоб полювати на людей заради трофеїв. Вона почалася з фільму «Хижак» (Predator, 1987) з Арнольдом Шварценеггером, згодом переросла у кілька сиквелів і кросоверів із серією «Чужий».

Цього разу Ден Трактенберґ вирішив кардинально змінити кут зору: тепер головний герой – сам Хижак, а дія відбувається не на Землі, а на чужій планеті. Там виживання не необхідність, а справа честі. Сюжет розгортається на ворожій планеті Калiск. Молодий воїн Дек, якого вигнали зі свого клану за слабкість, намагається довести, що вартий звання справжнього мисливця. У пошуках честі він зустрічає андроїда Тію (персонажа Ель Феннінґ). Їхній несподіваний союз перетворюється на історію про довіру, інстинкти та пошук людяності навіть серед хижаків.

Стрічку знято під керівництвом студії 20th Century Studios. Цікаво, що фільм уперше у серії отримав рейтинг PG-13 (можуть дивитися глядачі старше 13 років) замість традиційного R (18+, через брутальні сцени боїв, розчленування, нецензурну лексику та криваві ефекти). Фактично, творці зробили ставку на атмосферу, напруження і драму, а не на криваву жорстокість. Бюджет фільму «Хижак: дикі землі» склав $105 млн.

Едем (США)

Режисер: Рон Говард

Актори: Джуд Лоу, Ана Де Армас, Даніель Брюль, Ванесса Кірбі, Сідні Свіні, Джонатан Тіттел та інші

Нова драма режисера Рона Говарда поєднує напругу виживання, психологічний трилер і філософське дослідження людської природи. Стрічка натхненна реальними подіями 1930-х років і розповідає історію групи ідеалістів, які залишають цивілізацію, аби заснувати утопічну спільноту на безлюдному тихоокеанському острові поблизу Панами. Вони мріють побудувати світ без воєн, політики та жорстокості – своєрідний «рай на землі». Однак поступово між ними починають визрівати конфлікти, ревнощі та боротьба за владу. Ізоляція, спрага, нестача їжі та зіткнення з дикою природою перетворюють ідеальний Едем на арену морального та фізичного виживання.

Зйомки фільму проходили на Канарських островах, Таїті та в Ісландії, де знімальна команда відтворила сувору красу острова, який водночас захоплює і загрожує життю. Виробництвом займалися студії Imagine Entertainment та Apple Original Films, а бюджет сягнув $70 млн. Музику до фільму створив Ганс Циммер, який додав історії напруги та емоційної глибини.

Прем’єра «Едему» відбулася на Венеційському кінофестивалі, де стрічка отримала схвальні відгуки за операторську роботу, акторські виступи й атмосферу. Критики називають стрічку однією з найсильніших робіт Говарда за останні роки. Це драма про те, як ідеї про досконале суспільство розбиваються об реальність людських слабкостей.

Мая, дай мені назву (Франція)

Режисер: Мішель Ґондрі

Актори озвучування: Мая Ґондрі, П'єр Ніне

Анімаційна стрічка – дуже особиста робота режисера Мішеля Ґондрі. Він є лауреатом премії «Оскар», автор таких хітів, зокрема, як «Зелений шершень», «Піна днів» та «Вічне сяйво чистого розуму». Мультфільм він присвятив своїй донці.

За сюжетом, його донька Мая живе далеко. Тож між ними з’явився особливий ритуал – щовечора Мішель просив дівчинку вигадати назву для нового фільму. З її ідей народжувалися короткі анімаційні історії, де головною героїнею завжди ставала сама Мая. Так із теплого щоденного спілкування батька й доньки виник проєкт, у якому любов, уява та мистецтво переплелися в одну поетичну історію.

На 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Мая, дай мені назву» здобув «Кришталевого Ведмедика» в секції Generation Kplus. Також мультфільм був номінований на премію «Люм’єр» як найкращий анімаційний фільм 2025 року.

Місія «Санта» (США, Німеччина, Індія)

Режисери: Рікард Куссо, Дам'ян Мітревскі

Рікард Куссо, Дам'ян Мітревскі Актори озвучування: Юліус Векауф, Рікард Куссо

У центрі сюжету мультфільму – молодий ельф Йойо, який завжди мріяв працювати у майстерні Санта Клауса. Але реальність виявляється далекою від очікувань: майстерня перетворилась на автоматизовану фабрику, традиції змінені алгоритмами, а Санта несподівано пішов у відставку. Коли зловмисник-хакер захоплює керування Північним полюсом і вимагає здати Санту, святковий дух зависає на межі зникнення. Йойо разом із дідусем-ельфом Коко, молодим оленем Бісквітом і дроном Сноуфлейком вирушає в безкомпромісну місію: знайти Санту та врятувати Різдво – одночасно відродити справжню магію свята.