В Україні заборонили показ 4-го сезону «Гри престолів»: названо причину

Після оновлення списку МКІП, стримінгові сервіси почали виконувати вимоги закону «Про кінематографію»

Українські онлайн-кінотеатри та стримінгові платформи масово видаляють зі своїх бібліотек фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова. Причиною стало внесення актора до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, ініційоване Службою безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на стримінгові сервіси та «Букви».

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) ухвалило рішення про включення Колокольнікова до «чорного списку» ще 21 серпня. Хоча це рішення було прийняте раніше, масове видалення контенту з українських платформ розпочалося лише наприкінці жовтня.

скріншот

СБУ обґрунтувала свою ініціативу тим, що Юрій Колокольніков, який має громадянство Росії та Канади, підтримував кремлівські наративи та брав участь у проєктах, профінансованих російською державою.

Після оновлення списку МКІП, стримінгові сервіси почали виконувати вимоги закону «Про кінематографію». З каталогів в Україні зникли такі відомі міжнародні проєкти:

«Гра престолів» (4-й сезон)

«Білий лотос» (3-й сезон)

Фільм Крістофера Нолана «Тенет»

Супергеройський бойовик «Крейвен»

«Платформи виконують рішення Міністерства культури відповідно до закону «Про кінематографію»», – пояснили у відомстві.

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) підтвердило, що вже розіслало відповідні розпорядження дистриб’юторам і медіагрупам. Також ведуться переговори з міжнародними компаніями щодо обмеження доступу до згаданих проєктів для українських користувачів на глобальних платформах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів достроково припинив повноваження члена Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Осіпова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження № 1186-р.

Як відомо, 30 травня 2025 року уряд призначив Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно.