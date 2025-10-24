Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Демі Мур здивувала відвертими зізнаннями
фото: glamour.com

Першим місцем роботи Демі Мур було колекторське агентство

Голлівудська актриса Демі Мур в інтерв'ю журналу Glamour розповіла, що працює з 14 років, пише «Главком».

«Моїм першим місцем роботи було колекторське агентство, де я постійно розмовляла по телефону. Мені довелося дзвонити людям, які не сплатили рахунки. А оскільки я мала такий низький і глибокий голос, вони не знали, що мені всього 14 років», – поділилася Мур.

За її словами, після цього акторка працювала секретарем на студії 20th Century Fox у продюсера Аарона Спеллінга. Знаменитість зізналася, що робота у цьому місці надихала її.

«Це було дуже натхненно. Можливість подивитися на все з боку і сказати: «Це не та позиція, на якій я збираюся залишатися. У мене були набагато масштабніші плани» ,– згадує акторка.

Нагадаємо, американська акторка, власниця премії «Оскар» Даян Кітон, відома за ролями у фільмах «Енні Голл», «Хрещений батько» та «Батько нареченої», пішла з життя на 79-му році. 

До слова, відомий актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який 30 липня відзначив 78-річчя, вже понад десять років перебуває у стосунках із молодшою за нього обраницею. Після розлучення з Марією Шрайвер у 2011 році він зберігає дружбу з колишньою дружиною, проте особисте життя вважає за краще тримати в тіні. Його нова партнерка Гізер Мілліган нечасто з'являється на публіці, проте продовжує залишатися поряд із актором. 

Теги: актриса актор Демі Мур акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жилюк: Я просто прийшов і сказав: «А є ще й такі актори»
Актор, який погрожував порізати себе на сцені під час прослуховувань розповів, що його надихнуло на такий вчинок
6 жовтня, 22:01
Наталка Денисенко натякнула на роман з Юрієм Савранським
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
28 вересня, 09:43
Геннадій Попенко активно залучений до різних робочих та благодійних процесів в країні
«Скоріш за все, визнають придатним». Списаний із ЗСУ телеведучий Геннадій Попенко готується до чергової ВЛК
30 вересня, 07:30
Олена Кравець виховує дев'ятирічних двійнят та має 22-річну доньку
«Була просто в розпачі». Олена Кравець про першу вагітність та дзвінки мамі
29 вересня, 12:29
Наталка Денисенко працює в кадрі вже понад 10 років
Тисячі доларів. Зірка серіалу «Кріпосна» озвучила свій найбільший гонорар
3 жовтня, 14:09
Аніматор на прем'єрі фільму «Каховський об’єкт» (праворуч) та кадр з «Нічної зміни»
Перший український горор та заявка від Швейцарії на «Оскар». Кінопрем'єри тижня
3 жовтня, 18:12
Ніколь Кідман, яку підтримували її діти, прибула на показ Chanel у рамках Тижня моди в Парижі в понеділок увечері
Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення
8 жовтня, 18:30
Тарас Цимбалюк шукає кохання на популярному телешоу
Напередодні прем'єри шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк виїхав за кордон (фото)
13 жовтня, 19:50
Юлія Сенюк вже багато років працює в кіноіндустрії для дорослих
Порноакторка Джозефіна Джексон – про дебют у великому кіно та хейтерів, які допомагають заробляти (ексклюзив)
16 жовтня, 15:08

Шоу-біз

Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
Скандал на Євробаченні. Полякова поставила ультиматум «Суспільному» з конкретною датою
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок
«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем
«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
Продюсерка розповіла про стан Муріка з Green Grey після смерті Дизеля та озвучила його прохання
Продюсерка розповіла про стан Муріка з Green Grey після смерті Дизеля та озвучила його прохання

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua