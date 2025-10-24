Демі Мур розповіла про нетипову роботу, якою займалася у 14 років

Першим місцем роботи Демі Мур було колекторське агентство

Голлівудська актриса Демі Мур в інтерв'ю журналу Glamour розповіла, що працює з 14 років, пише «Главком».

«Моїм першим місцем роботи було колекторське агентство, де я постійно розмовляла по телефону. Мені довелося дзвонити людям, які не сплатили рахунки. А оскільки я мала такий низький і глибокий голос, вони не знали, що мені всього 14 років», – поділилася Мур.

За її словами, після цього акторка працювала секретарем на студії 20th Century Fox у продюсера Аарона Спеллінга. Знаменитість зізналася, що робота у цьому місці надихала її.

«Це було дуже натхненно. Можливість подивитися на все з боку і сказати: «Це не та позиція, на якій я збираюся залишатися. У мене були набагато масштабніші плани» ,– згадує акторка.

