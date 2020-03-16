Внучка Ротару поделилась солнечным фото из Америки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

София публикует стильные стрит-стайл луки

Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, особновавшись в самом центре города – престижной районе Манхэттен

Внучка артистки показала солнечный кадр, сделанный в районе Сохо. Девушка сумела искусно совместить в своем луке вещи украинских и мировых дизайнеров.

Она отдала предпочтение удобному светлому джинсовому комбинезону от украинского бренда Еlenareva, класическому трендовому тренчу от Wos и массивным белоснежным кроссовкам от Stella Luna.

Ярким акцентом образа стал клатч нежного розового цвета от Prada.

instagram.com/iamsofiaeve

Подписчики Сони оценили ее модный стрит-стайл образ и поделились своими наблюдениями в Instagram.