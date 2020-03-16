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    Фото

    Внучка Ротару поделилась солнечным фото из Америки

    • Розсилка
    Внучка Ротару поделилась солнечным фото из Америки
    София публикует стильные стрит-стайл луки

    Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, особновавшись в самом центре города – престижной районе Манхэттен

    Внучка артистки показала солнечный кадр, сделанный в районе Сохо. Девушка сумела искусно совместить в своем луке вещи украинских и мировых дизайнеров.

    Она отдала предпочтение удобному светлому джинсовому комбинезону от украинского бренда Еlenareva, класическому трендовому тренчу от Wos и массивным белоснежным кроссовкам от Stella Luna.

    Ярким акцентом образа стал клатч нежного розового цвета от Prada.

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    instagram.com/iamsofiaeve

    Подписчики Сони оценили ее модный стрит-стайл образ и поделились своими наблюдениями в Instagram.

    знаменитости фотография Instagram
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