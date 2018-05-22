Олег Винник рассказал, при каком условии пошел бы в президенты
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Розсилка
Артист уверен, что смог бы сделать всех жителей нашей страны счастливыми
Известный украинский артист Олег Винник признался, что не исключает своей политической карьеры. Однако он уточнил, что такой поворот в его жизни возможен лишь при одном важном условии.
Певец отметил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства лишь в том случае, если бы был миллиардером. «Если бы я был миллиардером и знал бы, что мой бюджет больше, чем у нашей страны, я бы пошел президентом и сделал бы страну счастливой», – сказал певец.
Также он добавил: «Когда-то я об этом даже задумывался: как это круто владеть большими средствами и вложить их в развитие своей страны».
Об этом Винник сказал в лифте. Видео-запись с этим заявлением появилась в сети:
Джерело: 24 канал