Олег Винник рассказал, при каком условии пошел бы в президенты

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Олег Винник

Артист уверен, что смог бы сделать всех жителей нашей страны счастливыми

Известный украинский артист Олег Винник признался, что не исключает своей политической карьеры. Однако он уточнил, что такой поворот в его жизни возможен лишь при одном важном условии.

Певец отметил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства лишь в том случае, если бы был миллиардером. «Если бы я был миллиардером и знал бы, что мой бюджет больше, чем у нашей страны, я бы пошел президентом и сделал бы страну счастливой», – сказал певец.

Также он добавил: «Когда-то я об этом даже задумывался: как это круто владеть большими средствами и вложить их в развитие своей страны».

Об этом Винник сказал в лифте. Видео-запись с этим заявлением появилась в сети:

Джерело: 24 канал