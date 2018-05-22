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    Антин Мухарский возвращается из своей скандальной эмиграции

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    Антин Мухарский - Антин Мухарский возвращается из своей скандальной эмиграции
    Антин Мухарский

    Артист примет участие в книжной ярмарке

    Украинский шоумен, писатель и актер Антин Мухарский объявил о том, что собирается вернуться в Киев. Правда, он поспешил уточнить, что возвращение его будет непродолжительным.

    Причиной приезда на родину станет «Книжный Арсенал», который стартует 30 мая. «Странствующий художник прощается с гостеприимной Грецией. С 30 мая по 3 июня буду на «Книжном Арсенале», – написал Мухарский в своем Facebook и добавил, что представит свой диск эротично-романтических песен.

    Как известно, шоумен покинул страну еще в середине февраля. Тогда Мухарский пояснил, что на такой шаг он решился из-за напряженных отношений с его второй женой Снежаной Егоровой.

    Впоследствии он рассказал, что должен платить Егоровой (матери их троих несовершеннолетних детей) алименты в сумме 24,3 тыс. грн.

    Добавим, официально Мухарский с Егоровой развелись в феврале 2016 года. Сейчас он в отношениях с Елизаветой Бельской.

    antin_muharskij_i_snezhana_egorova

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    Джерело: 24 канал

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