Обнаженка, ДТП, алкоголь и тату: Мирозоян выпустил провокационный клип

Арсен Мирзоян

Певец показал бурную вечеринку, после которой приходится жалеть о содеянном

Украинский певец Арсен Мирзоян, который недавно напугал фанов, попав в ДТП, сегодня выпустил клип с этим фрагментом. Ролик посвящен его композиции «Ідіоти», которую можно услышать в его альбоме «Слова и Ноты», пишет «Главком».

В новом клипе Мирзоян решил отойти от философских образов, эпичности и прочих трюков, которые должны произвести впечатление на зрителя. Песня «Ідіоти» ассказывает об истории моментальной влюбленности, которая может возникнуть, скажем, на квартирнике.

Видеоряд передает настроение самой песни. В нем много эротики, развязности, алкоголя и вольного поведения. Режиссер Олег Борщевский запечатлел Мирзояна знатным кутилой на тусовке в баре: «Этот клип – картинка и атмосфера. Мирзоян все же исполняет рок, а это не только музыка и текст, а еще женщины и алкоголь. Но с песней видео связано больше, чем может показаться. Иногда мы делаем абсолютно идиотские поступки, часто это связано с тем, что немного перебрал. А утром мы трезвеем и живем дальше привычной жизнью».

Арсен не стал противиться идее, а даже наоборот – с удовольствием стал центром внимания: «Я очень хотел воссоздать крутые квартирники, раньше они назывались come as you are (в переводе с английского языка – «приходи таким, как ты есть»). Все раскованные, молодые, пьяные. Также мне хотелось немного высмеять наши реалии жизни. Современность диктует свои правила: постоянные стрим, фото, селфи, видео. Чаще нужно просто наслаждаться, а «фото» всегда останется в воспоминаниях и ощущениях».