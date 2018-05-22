Украинские кинематографисты требуют от Порошенко освободить режиссера Олега Сенцова (Фото)

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Олег Сенцов

В девятый день голодовки режиссера под Администрацией президента собралось больше сотни отечественных кинематографистов

Сегодня, 22 мая, у здания Администрации президента собралось больше ста кинематографистов, которые пришли поддержать незаконно заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает корреспондент «Главкома».

По словам протестующих, сегодня продолжается девятый день голодовки режиссера, которую он начал с требованием освободить 64 украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

«Все эти девять дней украинская власть никак не реагировала на голодовку Сенцова», - говорит сестра режиссера Наталья Каплан.

На акции в частности, присутствовали, продюсеры Денис Иванов («Донбас») и Юрий Минзянов («Припутни»), режиссеры Тоня Ноябрева («Герой моего времени»), Марина Врода («Кросс»), Роман Бондарчук («Дикси Ленд»), Марина Степанская («Стремглав»), Дмитрий Моисеев («Хризантемы»), Павел Остриков («Выпуск 97»), Олег Черный («Голливуд над Днепром») и Петр Армяновский, организаторы Одесского кинофестиваля Антельм Видо и Юлия Синкевич, а также многие другие неравнодушные кинематографисты и правозащитники.

Напомним, 14 мая Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием отпустить 64-х украинский политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Украинская сторона готова передать РФ россиян, содержащихся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других пленников.

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 российский Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Он не признал свою вину.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных.

В настоящее время Олег Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев считает, что арестованного в Украине руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского могут обменять на заключенных в России украинского журналиста Романа Сущенко или режиссера Олега Сенцова.