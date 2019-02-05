Досье участников Нацотбора-2019: эпатажная и дерзкая певица Maruv
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Вместо песни на «Евровидение», поп-исполнительница под соусом интриги представила короткий тизер
До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.
Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.
В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat. Теперь поговорим об одной из самых ярких певиц украинской поп-сцены за последний год – Maruv. Отметим, что исполнительница заменила Tayanna, которая отказалась принимать участие в отборе.
Кто она
Maruv — это псевдоним украинской певицы Анны Корсун. Девушка известна по выступлениям в «Голосі країни» и «Х-Факторе».
За последний год певица совершила настоящий прорыв в музыкальной индустрии Украины. За полгода ее эпатажный клип «Drunk Groove» собрал десятки миилионов просмотров на YouTube.
Кроме того, Maruv активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты в стране-агрессоре, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения» в Израиле.
C чем идет
Вместо песни Maruv презентовала невнятный тизер песни, с которой выступит на сцене Национального отбора. Судить о художественных качествах песни, как и размышлять о предстоящем номере певицы по короткому видео невозможно.
Шансы на успех
Сильные клипы Maruv не значат качественные «живые» выступления. Это доказали недавние появления певицы на сцене. Если добавить несерьезное отношение певицы к самому конкурсу и скандал с концертами в России - перспективы на победу для Maruv выглядят очень туманно.
Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:
1-й полуфинал (9 февраля)
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
8. Bahroma
2-й полуфинал (16 февраля)
1. Ivan Navi
2. Anna Maria
3. Kazka
4. Кira Mazur
5. Laud
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom jazz
Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).