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    Шоу-биз

    Досье участников Нацотбора-2019: «украинский Тимберлейк» Laud

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    Laud - Досье участников Нацотбора-2019: «украинский Тимберлейк» Laud
    Laud

    Певец пока не представил песню, с которой выступит на сцене Науионального отбора

    До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

    Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

    В прошлый раз мы рассказывали о KazkaIvan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», YukoBrunettes Shoot BlondesThe Hypnotunez Anna MariaKhayat и Maruv. Теперь поговорим о молодом и очень талантливом певце Laud.

    Laud – это творческий псевдоним 21-летнего украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017 года после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records.

    Несмотря на свой возраст, Влад успел поучаствовать в вокальных конкурсах, среди которых «Шаг к звездам», «Черноморские игры», «Славянский базар», отбор «Детского Евровидения» и «Детская Новая волна».

    Свою дебютный клип на песню «У цю ніч» Laud представил 19 июля 2017 года. Песня сразу же стала популярной и принесла певцу популярность.

    Украинским телезрителям парень также известен как финалист шестого сезона «Голоса країни». Особено запомнилось его исполнения в современной обработке украинской народной песни «Подоляночка».

    В прошлом году певец также принял участие в Национальном отборе на «Евровидение» и дошел до финала.

    Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке: 

    1-й полуфинал (9 февраля)

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes

    8. Bahroma

     2-й полуфинал (16 февраля)

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).

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