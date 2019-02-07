Досье участников Нацотбора-2019: «украинский Тимберлейк» Laud



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Laud

Певец пока не представил песню, с которой выступит на сцене Науионального отбора

До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о молодом и очень талантливом певце Laud.

Laud – это творческий псевдоним 21-летнего украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017 года после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records.

Несмотря на свой возраст, Влад успел поучаствовать в вокальных конкурсах, среди которых «Шаг к звездам», «Черноморские игры», «Славянский базар», отбор «Детского Евровидения» и «Детская Новая волна».

Свою дебютный клип на песню «У цю ніч» Laud представил 19 июля 2017 года. Песня сразу же стала популярной и принесла певцу популярность.

Украинским телезрителям парень также известен как финалист шестого сезона «Голоса країни». Особено запомнилось его исполнения в современной обработке украинской народной песни «Подоляночка».

В прошлом году певец также принял участие в Национальном отборе на «Евровидение» и дошел до финала.

Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:

1-й полуфинал (9 февраля)

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

2-й полуфинал (16 февраля)

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).





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