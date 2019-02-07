Досье участников Нацотбора-2019: «украинский Тимберлейк» Laud
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Певец пока не представил песню, с которой выступит на сцене Науионального отбора
До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.
Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.
В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о молодом и очень талантливом певце Laud.
Laud – это творческий псевдоним 21-летнего украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017 года после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records.
Несмотря на свой возраст, Влад успел поучаствовать в вокальных конкурсах, среди которых «Шаг к звездам», «Черноморские игры», «Славянский базар», отбор «Детского Евровидения» и «Детская Новая волна».
Свою дебютный клип на песню «У цю ніч» Laud представил 19 июля 2017 года. Песня сразу же стала популярной и принесла певцу популярность.
Украинским телезрителям парень также известен как финалист шестого сезона «Голоса країни». Особено запомнилось его исполнения в современной обработке украинской народной песни «Подоляночка».
В прошлом году певец также принял участие в Национальном отборе на «Евровидение» и дошел до финала.
Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:
1-й полуфинал (9 февраля)
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
8. Bahroma
2-й полуфинал (16 февраля)
1. Ivan Navi
2. Anna Maria
3. Kazka
4. Кira Mazur
5. Laud
6. Khayat
7. Braii
8. Freedom jazz
Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).
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