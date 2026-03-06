Головна Скотч Шоу-біз
Один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ізраїль минулого року здобув перемогу за голосуванням глядачів, а у 2024 увійшов до трійки за цим показником
фото: Eurovision World

Noam Bettan заспіває двома рідними для себе мовами 

Noam Bettan з піснею Michelle («Мішель») представить Ізраїль на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Ізраїлю на конкурсі 

Кількість виступів: 47

Дебют країни: 1973 рік (Ilanit – Ey sham, четверте місце)

Найкращий результат: перемога (Izhar Cohen and the Alphabeta – A-ba-ni-bi, 1978 рік; Milk and Honey – Hallelujah, 1979 рік; Dana International – Diva, 1998 рік; Netta – Toy, 2018 рік)

Минулорічний результат: друге місце (Yuval Raphael – New Day Will Rise)

Вибір виконавця

Фінал відбору відбувся у Неве-Ілані після кількох місяців конкурсу, що розпочався ще у листопаді 2025 року. Протягом сезону учасники проходили численні етапи прослуховувань і вибування, поки у вирішальному шоу не залишилися чотири фіналісти. Ведучими вечора стали Assi Azar – один із ведучих Євробачення 2019 – та Rotem Sela.

У першому раунді фіналісти виконали кавери на відомі пісні. За результатами голосування журі та глядачів троє учасників пройшли до суперфіналу. Серед них були Ноам Беттан, Gal de Paz та Shira Zloof. У суперфіналі конкурсанти знову виконали по одній пісні, після чого відбулося вирішальне голосування. Підсумковий результат формувався за класичною системою: 50% голосів надходило від журі, а ще 50% – від телеглядачів.

Перемогу у підсумку здобув Ноам Беттан, який у суперфіналі виконав суперхіт співачки Інділи Dernière danse і набрав 192 бали (72 від журі та 120 від глядачів). Цікаво, що перемога в національному відборі співпала з особистим святом артиста: саме того вечора він відзначав свій день народження, що зробило тріумф ще більш символічним.

Трійка виглядала так: 

  1. Noam Bettan – Dernière danse, 192 бали
  2. Gal de Paz – All I Ask, 94 бали
  3. Shira Zloof – Hopelessly Devoted To You, 74 бали

Вибір пісні

Композиція отримала назву Michelle і була презентована під час спеціального ефіру на телеканалі Kan 11 вчора, 5 березня.

Пісня поєднує одразу три мови – іврит, французьку та англійську. Над її створенням працювали автори Надів Агароні, Цліл Каліфі та Ювал Рафаель, яка представляла країну на Євробаченні-2025. Ізраїльський мовник зазначав, що композиція має дещо інший стиль, ніж заявки країни на Євробаченні-2024 та Євробаченні-2025, які також були баладами, але відрізнялися за музичною подачею.

На етапі підготовки до прем'єри текст пісні довелося частково змінити. У початковій версії були рядки, які не відповідали вимогам Європейської мовної спілки, яка проводить конкурс. Після редагування композицію офіційно затвердили для участі у Євробаченні.

Michelle – це емоційна поп-балада про втрачене кохання. У композиції поєднуються ліричні фрагменти з більш динамічним ритмом, що створює драматичну й водночас романтичну атмосферу. Під час телевізійної прем’єри Беттан виконав пісню у супроводі танцівниць, які доповнювали виступ сучасною хореографією.

Пісня представника Ізраїлю на Євробаченні-2026: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

Noam Bettan – співак і автор пісень, який за останні роки поступово здобув популярність на ізраїльській музичній сцені. Беттан виріс у місті Раанана у родині французьких іммігрантів. Його батьки переїхали до Ізраїлю з французького міста Гренобль. Завдяки цьому співак вільно володіє трьома мовами – івритом, французькою та англійською, що також відобразилося у його конкурсній пісні для Євробачення.

Його телевізійна кар’єра почалася ще у 2018 році, коли він взяв участь у музичному шоу Aviv or Eyal і посів третє місце. Пізніше Беттан почав активно розвивати сольну кар’єру як співак і автор пісень. У 2021 році він випустив свій перший сингл, а такі треки, як Buba та Madam, здобули локальну популярність.

Цікаво, що шлях Беттана до сцени HaKokhav HaBa розпочався ще десять років тому. Коли йому було 16-17 років, він уже намагався пройти кастинг у шоу, але тоді журі не пропустило його далі. Попри це, режисер програми Yoav Tzafir навіть запропонував йому спробувати знову наступного дня, однак і друга спроба тоді виявилася невдалою.

Нагадаємо, що Румунія повертається на Євробачення після трирічної перерви з піснею на перетині року й опери.

До слова, Австралія вирішила четвертий рік поспіль відмовитися від національного відбору та обрати представника внутрішнім відбором. Delta Goodrem з піснею Eclipse («Затемнення») виступить у Відні.

