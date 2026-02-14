Завершальний відбір дня. Кого обере Латвія на Євробачення у Відні?

Десять заявок претендують на поїздку до столиці Австрії

Закривати день відборів на Євробачення 14 лютого буде Латвія, яка стане десятою країною, що представить свою пісню для головного музичного конкурсу Європи. Про це повідомляє «Главком».

Латвію можна вважати однією з наймолодших країн на конкурсі: уперше вона виступила у 2000 році. Уже наступного року країна здобула першу і єдину перемогу завдяки виступу Marie N з піснею I Wanna.

Профіль Латвії на конкурсі Кількість виступів: 25 Дебют країни: 2000 рік (BrainStorm – My Star) Найкращий результат: перше місце (Marie N – I Wanna, 2001 рік) Минулорічний результат: тринадцяте місце (Tautumeitas – Bur man laimi)

Деталі латвійського відбору на Євробачення

Латвія мала катастрофічну серію непроходів. Шість років поспіль країна не могла потрапити до десятки у своїх півфіналах. Вдалося перервати цю неприємну серію співаку Dons з піснею Hollow. Підтримати його успіх змогли і етно-виконавиці Tautumeitas, які сенсаційно минулого року спершу виграли відбір, а потім стали тринадцятими на Євробаченні з першою в історії піснею латиською мовою. Саме після успіху Tautumeitas значно зросла кількість пісень рідною мовою на Supernova.

Національним відбором у Латвії, як уже було зазначено, є Supernova. Уперше саме така назва відбору була застосована у 2015 році, і неабияк: той конкурс виграла співачка Aminata з піснею Love Injected, яку багато хто вважає однією з найкращих заявок Латвії в історії. До того відбори носили назву Eirodziesma та Dziesma

Порядок виступів фіналістів Supernova буде таким:

De Mantra – Let Them Elpo – Blakus Krisy – Take It Kautkaili – Te un tagad Legzdina – Ribbon Emilija – All We Ever Had Atvara – Ēnā Robert Ox – Ravin' At The Taj Mahal Tikasha Sakama – #010126 Coda Miks Galvanovskis – Cruel Angel

Результати підбиватимуться у вже звичній манері: перші 50% балів віддадуть журі, а інші 50% – глядачі.

Головні претенденти на перемогу

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Atvara – Ēnā («У тіні»)

Atvara – одна з найцікавіших учасниць латвійського відбору Supernova, яка представляє більш камерний і витончений бік місцевої сцени. Вона позиціонує себе як вокалістка з академічною базою та схильністю до мінімалізму – у її творчості головну роль відіграє голос, а не продакшен. Atvara працює на стику поп-балади й неокласики, часто звертаючись до тем внутрішньої сили, вразливості та емоційної чесності.

Її конкурсна пісня – це стримана, майже аскетична балада, яка розгортається дуже делікатно. Початок із тихого фортепіано й інтимної подачі одразу задає атмосферу близькості: здається, ніби слухач опиняється в одній кімнаті з виконавицею. Куплет звучить крихко й навіть примарно – вона не намагається вразити гучністю, а радше зачаровує нюансами. Наразі вона є фавориткою на перемогу серед букмекерів, адже представила яскраву і чуттєву постановку.

№2. Emilija – All We Ever Had («Все, що ми колись мали»)

Emilija – одна з уже впізнаваних постатей латвійського відбору. Минулого року вона стала однією з головних сенсацій конкурсу, посівши друге місце й буквально зупинившись за крок від перемоги. Тоді її виступ відзначали за сильний вокал і драматичну подачу, а сама співачка отримала репутацію артистки, яка вміє тримати напругу протягом усієї пісні. Повернення цього року виглядає цілком логічним: маючи підтримку частини глядачів і досвід великої телевізійної сцени, Emilija намагається використати другий шанс максимально ефективно.

Нова конкурсна робота All We Ever Had – це кінематографічна power-балада, яка з перших секунд занурює в атмосферу меланхолії. Делікатне фортепіано й струнні створюють відчуття саундтреку до драми, а Emilija у куплеті співає м’яко, з легким подихом у голосі, що підкреслює вразливість. Співачка протягом майже всього періоду йшла фавориткою на перемогу в букмекерів, але наразі віддала це місце Atvara.

№3. Robert Ox – Ravin' At The Taj Mahal («Рейвити в Тадж-Махалі»)

Robert Ox – латвійський артист, продюсер і один із фронтменів гурту Citi Zēni, який представляв Латвію на Євробаченні-2022 з іронічною піснею Eat Your Salad. Тоді колектив запам’ятався яскравим, сатиричним образом, фанковим звучанням і чітким соціальним меседжем із гумористичним підтекстом. Попри те, що гурт не вийшов до фіналу, виступ став вірусним і приніс Citi Zēni міжнародну впізнаваність.

Тепер він повертається на Supernova вже як сольний артист. Його нова пісня Ravin' At The Taj Mahal – це темна, театралізована суміш репу, хіп-хопу й поп-року з відчутним сатиричним присмаком. Композиція починається з важкого, майже маршового біту та грубого басу, що одразу створює напружену атмосферу. Robert Ox може набрати високі бали по телеглядачам, але наразі неясно, як його оцінять судді.

Фінал Eesti Laul 2026 розпочнеться о 21:10. Переглянути його можна на телеканалі мовника LTV1 або офіційному каналі Євробачення.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.