Козловський зупинив концерт в Кременчуці і пообіцяв приїхати іншим разом (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Співае зі сцени розповів глядачам про хворобу та зупинив концерт
скріншот з відео

Віталій Козловський зупинив концерт через повне незмикання голосових зв’язок

Співак Віталій Козловський був змушений зупинити свій концерт у Кременчуці 10 березня. Про це пише «Главком».

Виконавець розповів, що через проблеми зі здоров’ям у нього зник голос, що унеможливило подальше перебування на сцені. У артиста повне незмикання голосових зв’язок.

Козловський емоційно звернувся до прихильників, зазначивши, що дуже чекав на цю зустріч, проте хвороба внесла свої корективи.

«Заспівав лише п'ять пісень і вирішив не продовжувати концерт, бо дуже хворий. Не змикання голосових зв'язок. Зі всіма бажаючими пофоткались. А концерт переноситься на 12 травня», – написав Козловський у соцмережах.

Крім того, через необхідність термінового лікування та кількаденної паузи для відновлення, концерт у Черкасах, запланований на наступний день, 11 березня, також офіційно перенесено. 

Як повідомляв «Главком» багаторічній конфлікт між відомим українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком нарешті завершився. Ігор Кондратюк у своєму повідомленні зазначив, що борг, який тягнувся за співаком протягом багатьох років, було повністю сплачено. Внаслідок цього, права на пісні, які раніше належали продюсеру, тепер офіційно перейшли у власність Віталія Козловського.

Нагадаємо, Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві.  За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ. 

Віталій Козловський Кременчук

