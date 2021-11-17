Кристина Соловий поделилась интересными фактами про новый альбом

Известная украинская певица Кристина Соловий недавно выпустила вторую часть своего нового альбома «Rosa Ventorum». В эфире одной из украинский радиостанций «Промінь» артистка поделилась какую из песен она идентифицирует с собой. Этой песней оказалась «Дівчинка «метелики в голові». По словам Кристини: «Эту песню я писала немного про себя и немного про таких же девочек как я, немного «других» девочек».

Кристина Соловий. Фото из открытых источников

Альбом артистки будет состоять из 4 частей, две из них уже можно прослушать на любых медиа площадках. Этот первый альбом певицы с 2018 года после долгого перерыва.