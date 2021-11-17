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    Кристина Соловий поделилась интересными фактами про новый альбом

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    Кристина Соловий поделилась интересными фактами про новый альбом
    Фото из открытых источников

    Кристина Соловий рассказала, какую из своих песен ассоциирует с собой

    Известная украинская певица Кристина Соловий недавно выпустила вторую часть своего нового альбома «Rosa Ventorum». В эфире одной из украинский радиостанций «Промінь» артистка поделилась какую из песен она идентифицирует с собой. Этой песней оказалась «Дівчинка «метелики в голові». По словам Кристини: «Эту песню я писала немного про себя и немного про таких же девочек как я, немного «других» девочек».

    Кристина Соловий. Фото из открытых источников
    Кристина Соловий. Фото из открытых источников

    Альбом артистки будет состоять из 4 частей, две из них уже можно прослушать на любых медиа площадках. Этот первый альбом певицы с 2018 года после долгого перерыва.

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    Теги: певица Кристина Соловий
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    Кристина Соловий поделилась интересными фактами про новый альбом