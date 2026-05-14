Дружина режисера, якого тримають у СІЗО сьомий місяць, звернулася до правоохоронців

Ірина Білоус вважає незаконною підозру, яку отримав її чоловік

Ексдиректор Молодого театру, викладач університету Карпенка-Карого, режисер Андрій Білоус перебуває під вартою сьомий місяць за підозрою у сексуальному насильстві над студентками. Дружина режисера Ірина Білоус опублікувала звернення до Офісу Генерального прокурора та висловилася про підозру свого чоловіка у Facebook, пише «Главком».

Ірина Білоус закликала припинити «катування» свого чоловіка. Жінка стверджує, що Андрія Білоуса тримають у СІЗО за необґрунтованою підозрою.

«Припиніть катування українського режисера, мого чоловіка – Андрія Білоуса! Уже майже сім місяців він перебуває в СІЗО за необґрунтованою підозрою та таким самим необґрунтованим і найсуворішим – запобіжним заходом! Ніколи, ні словом, ні натяком, ні тим більше дією – він не погрожував людям, які назвали себе потерпілими! З перших днів Андрій звернувся до прокурорів із пропозицією передати свій закордонний паспорт. Він відкрив власний театр, вклав кошти в ремонт і планував працювати далі», – йдеться в повідомленні.

Ірина Білоус запевняє, що твердження прокурорів про те, що її чоловік міг би «втекти» та «погрожувати» є необґрунтованими. Дружина режисера також висловилася про листування свого чоловіка зі студентами, які стали основою звинувачень у його бік.

Андрій Білоус зі своєб дружиною Іриною Білоус фото: Iryna Bilous/Facebook

«Основні звинувачення ґрунтуються на переписках Андрія зі студентами та студентами між собою, які протилежна сторона спершу використовувала як інструмент впливу через ЗМІ, а тепер намагається використати в судовому процесі. Андрій Федорович не має доступу до свого телефону через його вилучення ще в жовтні минулого року й за цей час, через налаштування програм, частина текстів могла просто зникнути. У результаті можуть залишитися лише скриншоти, надані протилежною стороною, де частина діалогів, видалена або спотворена, – вважає дружина Андрія Білоуса.

Дружина Андрія Білоуса звернулася до правоохоронців фото: скриншот Іryna Bilous/Facebook

На думку Ірини Білоус, підозра, яку отримав її чоловік, є незаконною та має ґрунтуватися на незаперечних доказах. «Через процесуальні процедури фактично було узаконено незаконну, на мою думку, підозру: слідчим суддею Печерського суду було відмовлено в скасуванні підозри, а апеляція його підтвердила», – зауважила вона.

Дружина Андрія Білоуса також поскаржилася на умови, зокрема, ті, у яких її чоловік готується до суду. «Умови ознайомлення Андрія Федоровича зі справою наразі жахливі: коридор з однією лампою, кілька годин читання та записування однією рукою – без їжі та води. Це, на моє переконання, навмисне виснаження, яке створює нерівні умови для підготовки до суду та фактично унеможливлює повноцінний захист», – вважає Ірина Білоус.

Врешті жінка звернулася до Офісу Генерального прокурора, аби її чоловіку надали рівні умови для захисту. «Я звертаюся до Офісу Генерального прокурора та безпосередньо до Генерального прокурора з проханням надати Білоусу Андрію Федоровичу рівні умови для свого захисту й не порушувати Конституцію України, зокрема статтю 62», – резюмувала вона.

Крім цього, Білоус звернулася до ЗМІ та окремо до інтерв’юєрки Аліни Доротюк. Вона заявила про тиск та посилення уявлення про провину її чоловіка. «Досі такі блогери, як Аліна Доротюк, емоційно підсилюють загальне уявлення про провину ще до рішення суду. У її матеріалах прізвище Білоус постійно згадується в негативному контексті, а її аудиторія є дуже великою. Хіба це не вплив на суспільну думку?» – йдеться в дописі.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.

Також повідомлялося, колишньому директору Молодого театру Андрію Білоусу, якого підозрюють у систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві студенток, продовжили тримання під вартою до 21 березня. Андрія Білоуса затримали 21 жовтня, після того, як поліція провела обшуки у його будинку та оголосила підозру у скоєнні сексуального насильства щодо студенток.