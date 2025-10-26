«Знищують без суду і доказів». Дружина скандально відомого режисера Білоуса звернулася до громадськості

Режисеру висунуто підозру у сексуальному насильстві щодо студенток

Дружина скандально відомого режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою. Як інформує «Главком», допис на захист режисера, якому висунуто підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, Ірина Білоус зробила на своїй сторінці у Facebook.

«Мій чоловік Білоус Андрій Федорович перебуває в ізоляції, звинувачений у найтяжчих злочинах, проте єдиною «доказовою базою» стали слова кількох осіб. Я не можу відкрити таємницю слідства, але жодних об’єктивних підтверджень немає! Більше того до справи долучені всі можливі чутки тільки для створення жахливого образу і характеристики. Я сподіваюсь що слідчі органи не опустяться до того щоб ґрунтувати звинувачення саме на такому матеріалі!», – ідеться у дописі.

За словами Ірини Білоус, у театральному середовищі чинять відвертий тиск на акторів, які не хочуть свідчити проти її чоловіка.

«У деяких театрах скази прямо: «вашої особистої позиції немає! Ви повинні підтримати і вийти на демонстрацію». В театральному університеті теж влаштовують збори, як в часи комсомолу, і вимагають студентів, які мають навіть нейтральну позицію, вийти на сцену і кричати «Білоус пішов на***» і тільки цим студенти можуть підтвердити своє право існування на курсі», – стверджує дружина режисера.

«Ми з Андрієм разом з 19 років, і я не просто так його підтримую, проживши 30 років разом! В сімʼї всього буває за такий період, але на такі злочини він не здатен! Він своїми руками побудував наш дім, ми пройшли не просту, але чесну дорогу разом, він ніколи не покидав мене в тяжких ситуаціях, тож і я його не покину і буду підтримувати, подобається це комусь чи ні», – додала Ірина Білоус.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.

Зокрема, генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.