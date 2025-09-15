Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського

Білоус розпочав репетиції вистави «Віденська кава» в театрі «Культ»

Колишній художній керівник Молодого театру Андрій Білоус, який пішов з посади на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях і образах колективу, став режисером вистави за п'єсою «Віденська кава» політика та громадського діяча Дмитра Корчинського в театрі «Культ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Корчинського.

Лідер партії «Братство» повідомив, що Андрій Білоус у театрі репетиції нової постановки. За словами Корчинського, вистава «може стати сенсацією».

«Знаменитий режисер Андрій Білоус розпочав у Культ театрі репетиції нової постановки вистави «Віденська кава», за моєю пʼєсою. Вірогідно, ця вистава стане сенсацією другої половини нинішнього театрального сезону», – йдеться в повідомленні.

«Віденська кава» стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру. Події п'єси описують період до Першої світової війни. Визначні для подій XX століття люди, як Сталін, Гітлер, Троцький і Фройд, зустрічаються в кав'ярні. Раніше п'єсу вже ставили в театрі «Сузір'я», а у 2022-му за твором зняли фільм.

Нагадаємо, Дмитро Корчинський відомий своїми п'єсами, прозою та радикальною громадянською позицією. Він сам себе називав професійним провокатором, філософом та народним будителем. Зокрема, він пропонував заборонити дітям виїжджати за кордон, а також обмежити жінкам право на аборти.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.