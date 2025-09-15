Головна Країна Культура
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
«Віденська кава» стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру
фото: Бабель

Білоус розпочав репетиції вистави «Віденська кава» в театрі «Культ»

Колишній художній керівник Молодого театру Андрій Білоус, який пішов з посади на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях і образах колективу, став режисером вистави за п'єсою «Віденська кава» політика та громадського діяча Дмитра Корчинського в театрі «Культ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Корчинського.

Лідер партії «Братство» повідомив, що Андрій Білоус у театрі репетиції нової постановки. За словами Корчинського, вистава «може стати сенсацією».

«Знаменитий режисер Андрій Білоус розпочав у Культ театрі репетиції нової постановки вистави «Віденська кава», за моєю пʼєсою. Вірогідно, ця вистава стане сенсацією другої половини нинішнього театрального сезону», – йдеться в повідомленні.

«Віденська кава» стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру. Події п'єси описують період до Першої світової війни. Визначні для подій XX століття люди, як Сталін, Гітлер, Троцький і Фройд, зустрічаються в кав'ярні. Раніше п'єсу вже ставили в театрі «Сузір'я», а у 2022-му за твором зняли фільм.

Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського фото 1

Нагадаємо, Дмитро Корчинський відомий своїми п'єсами, прозою та радикальною громадянською позицією. Він сам себе називав професійним провокатором, філософом та народним будителем. Зокрема, він пропонував заборонити дітям виїжджати за кордон, а також обмежити жінкам право на аборти.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

