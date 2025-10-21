Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу

Кравченко: Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу і особисто представлятиме обвинувачення у суді

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«На початку року наше суспільство сколихнула шокуюча історія студентки, яка розповіла про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого. Це відверте одкровення оголило глибину проблеми – зловживання владою, безкарність і страх у стінах освітніх закладів. Згодом до неї доєдналися інші студентки цього вишу, розповідаючи свої історії», – йдеться у дописі.

Кравченко наголосив, що сьогодні правоохоронці «зробили крок до відновлення справедливості». Викладачеві повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів:

ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України,

ч. 1 та ч. 2 ст. 153 КК України.

«Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу і особисто представлятиме обвинувачення у суді. Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати – харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!», – підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.