Головна Київ Новини
search button user button menu button

Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні
фото: Національна поліція України

Кравченко: Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу і особисто представлятиме обвинувачення у суді

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував повідомлення про підозру екскерівнику Молодого театру, викладачу Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрію Білоусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«На початку року наше суспільство сколихнула шокуюча історія студентки, яка розповіла про сексуальні домагання з боку викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого. Це відверте одкровення оголило глибину проблеми – зловживання владою, безкарність і страх у стінах освітніх закладів. Згодом до неї доєдналися інші студентки цього вишу, розповідаючи свої історії», – йдеться у дописі.

Кравченко  наголосив, що сьогодні правоохоронці «зробили крок до відновлення справедливості». Викладачеві повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів:

  • ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України,
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 153 КК України.

«Моя заступниця Марія Вдовиченко подала клопотання про обрання запобіжного заходу і особисто представлятиме обвинувачення у суді. Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати – харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!», – підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.

Читайте також:

Теги: Андрій Білоус Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спадок Крупи. Чому прокурори так б'ються за свою інвалідність?
Спадок Крупи. Чому прокурори так б'ються за свою інвалідність?
2 жовтня, 15:36
НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
НАБУ заявило, що працівника Офісу генпрокурора викрито на хабарі $3,5 млн
9 жовтня, 10:45
Генпрокурор вважає, що довічне увʼязнення стане «стримуючим фактором» для злочинців
Генпрокурор запропонував посилити покарання за вбивство дітей
13 жовтня, 16:44
За даними слідства, екскерівник театру залякував жертв, які негативно реагували на його сексуальні домагання
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
Сьогодні, 12:25
Поліція провела обшуки в Андрія Білоуса
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
Сьогодні, 11:42
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32
Із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ
Скільки відкрито справ про СЗЧ: статистика
14 жовтня, 12:59
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
15 жовтня, 10:12
Кого саме затримують – поки невідомо
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
16 жовтня, 15:41

Новини

Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу
Генпрокурор прокоментував підозру режисеру Білоусу
На Київщині 15-річний водій Opel вбив друга і поранив шістьох дітей
На Київщині 15-річний водій Opel вбив друга і поранив шістьох дітей
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
Режисеру Білоусу оголошено про підозру у зґвалтуванні (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua