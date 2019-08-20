Дуэйн «Скала» Джонсон женился: первые фото со свадьбы



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Дуэйн Джонсон instagram.com/dwaynejohnsonofc/

У актера есть 18-летняя дочь от предыдущего брака

Дуэйн «Скала» Джонсон порадовал подписчиков неожиданной новостью: вчера 47-летний актер женился. Тайная церемония прошла на Гавайях, а счастливой невестой была, конечно, Лорен Хашиан: пара вместе уже 12 лет и воспитывает двух дочерей - трехлетнюю Жасмин и годовалую Тиану.

У Дуэйна также есть 18-летняя дочь от предыдущего брака, который распался в 2007 году. Актер смог сохранить настолько теплые отношения с бывшей женой Дэни Гарсиа, что после развода она стала его менеджером.