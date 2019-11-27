Дядя Вадя из Mozg’ов во второй раз стал отцом



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Для Дяди Вади и его жены это второй ребенок. У супругов подрастает сын instagram.com/d.vadya_mozgi/

У артиста родилась дочь

Солист группы Mozgi Дядя Вадя во второй раз стал стал папой. У артиста родилась дочь. Известно, что девочка появилась на свет в понедельник, 25 ноября.

О том, что жена Дяди Вади родила ребенка стало известно из официальной страницы Mozgi Entertainment в Instagram.

«Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог заснуть. Родилась девочка. Вес - 3300г, рост - 52 см. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично», - прокомментировал важное событие счастливый отец.

В комментариях под фото поклонники засыпали артиста поздравлениями.