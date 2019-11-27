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    Шоу-биз

    Дядя Вадя из Mozg’ов во второй раз стал отцом

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    <p>Для Дяди Вади и его жены это второй ребенок. У супругов подрастает сын</p> <p>instagram.com/d.vadya_mozgi/</p> <div></div> - Дядя Вадя из Mozg’ов во второй раз стал отцом

    Для Дяди Вади и его жены это второй ребенок. У супругов подрастает сын

    instagram.com/d.vadya_mozgi/

    У артиста родилась дочь

    Солист группы Mozgi Дядя Вадя во второй раз стал стал папой. У артиста родилась дочь. Известно, что девочка появилась на свет в понедельник, 25 ноября.

    О том, что жена Дяди Вади родила ребенка стало известно из официальной страницы Mozgi Entertainment в Instagram.

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    «Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог заснуть. Родилась девочка. Вес - 3300г, рост - 52 см. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично», - прокомментировал важное событие счастливый отец.

    В комментариях под фото поклонники засыпали артиста поздравлениями.

    дети звезд шоу-бизнес
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