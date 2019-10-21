Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера» с Хоакином Фениксом



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Джаред Лето

По данным источников издания, Лето пытался повлиять на руководство Warner Bros. с помощью своих агентов

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщает, что Джаред Лето, обладатель «Оскара» («Далласский клуб покупателей») и исполнитель роли Джокера в «Отряде самоубийц», пытался нарушить ход производства сольного фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

По информации издания, когда Лето узнал о готовящемся «Джокере» режиссера Тодда Филлипса, он предпринял несколько попыток вмешаться и даже отменить производство фильма. Актер обратился с этим вопросом к своим агентам из компании CAA, которая также представляет Тодда Филлипса, и попросил своего музыкального менеджера Ирвина Азофа повлиять на руководство Warner Bros.

Близкие к Джареду Лето источники отрицают, что актер хотел повлиять на Warner Bros., а Ирвинг Азофф комментировать ситуацию отказался. Вместе с тем издание отмечает, что Лето резко перестал сотрудничать с Азоффом, а также агентами из CAA.

Как заявили источники издания, Лето полагал, что его агенты должны были добиться того, чтобы Джокера в отдельном сольном фильме в конечном итоге сыграл он, а задумка Тодда Филлипса не реализовалась вообще.

Как пишет The Hollywood Reporter, изначально продюсеры сомневались в успешности идеи мрачной картины Тодда Филлипса, поэтому выделили ему относительно скромные $55 миллионов (впоследствии в прокате фильм собрал более $700 миллионов по всему миру), чтобы отбить у режиссера желание снимать.