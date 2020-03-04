Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»



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26-летний Джастин Бибер признался, что гордится своими ягодицами instagram.com/haileybieber

Певец объяснил, почему считает их сексуальными

26-летний канадский хитмейкер Джастин Бибер без стеснения назвал свою любимую часть тела. «Моя маленькая милая попка», - шутливо заявил Джастин. Исполнитель накачал ягодичные мышцы во время игры в хоккей и теперь считает свою пятую точку невероятно привлекательной. «Не смотрите, это принадлежит Хейли», - поиронизировал Джастин.

Поп-артист также раскрыл семейные планы по рождению детей. Певец рассказал, сколько наследников мечтает завести со своей 23-летней супругой.

Давно мечтающий о ребенке артист заверил, что решил не торопить Хейли с беременностью. Бибер считает, что возлюбленная должна почувствовать свою готовность стать матерью и сама определиться с количеством детей. «Все зависит от Хейли. Это ее тело», - высказался Джастин.