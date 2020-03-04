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    Шоу-биз

    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»

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    <p>26-летний Джастин Бибер признался, что гордится своими ягодицами</p> <p></p> - Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»

    26-летний Джастин Бибер признался, что гордится своими ягодицами

    instagram.com/haileybieber

    Певец объяснил, почему считает их сексуальными

    26-летний канадский хитмейкер Джастин Бибер без стеснения назвал свою любимую часть тела. «Моя маленькая милая попка», - шутливо заявил Джастин. Исполнитель накачал ягодичные мышцы во время игры в хоккей и теперь считает свою пятую точку невероятно привлекательной. «Не смотрите, это принадлежит Хейли», - поиронизировал Джастин.

    Поп-артист также раскрыл семейные планы по рождению детей. Певец рассказал, сколько наследников мечтает завести со своей 23-летней супругой.

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    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    Джастин Бибер о своей сексуальности: «Моя маленькая попка принадлежит Хейли»
    instagram.com/haileybieber

    Давно мечтающий о ребенке артист заверил, что решил не торопить Хейли с беременностью. Бибер считает, что возлюбленная должна почувствовать свою готовность стать матерью и сама определиться с количеством детей. «Все зависит от Хейли. Это ее тело», - высказался Джастин.

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