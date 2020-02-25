Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли



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Бибер стал самым молодым артистом, который семь раз возглавил Billboard

Новый альбом Changes стал седьмой пластинкой канадского певца, которая заняла первое место в главном американском чарте

25-летний Джастин Бибер стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США ― Billboard 200. Так, он побил рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад.

Новый альбом Джастина Бибера Changes, возглавивший Billboard 200, ― его пятая студийная пластинка. Однако музыкант дважды возглавлял чарт с альбом ремиксов Never Say Never: The Remixes (2011) и Believe Acoustic (2013).

В 1961 году, когда Элвису Пресли было было 26 лет, его седьмая пластинка Blue Hawaii также возглавила главный американский чарт, как и предыдущие шесть.

Альбом Changes вышел 14 февраля. В него вошло 17 треков, в том числе представленные ранее Yummy и Intentions. На пластинке отметились Трэвис Скотт, Кейлани, Post Malone и другие музыканты.