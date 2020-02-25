Наталья Могилевская поразила подписчиков изменениями во внешности



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Звезда решила сменить прическу

Фото в кардинально обновленном образе она показала на своей страничке в Instagram. 43-летняя артистка предстала с пышными афрокудрями, а также ярко-красной повязкой на голову с большим бантом.

Наталья довольно улыбается на камеру и явно довольна своим новым имиджем.

«Начинается... », - загадочно прокомментировала кадры Могилевская.

Мнения поклонников певицы разделились - некоторым понравился такой озорной образ, а другие отметили, что этот стиль не очень подходит Наталье.