Наталья Могилевская поразила подписчиков изменениями во внешности
Звезда решила сменить прическу
Фото в кардинально обновленном образе она показала на своей страничке в Instagram. 43-летняя артистка предстала с пышными афрокудрями, а также ярко-красной повязкой на голову с большим бантом.
Наталья довольно улыбается на камеру и явно довольна своим новым имиджем.
«Начинается... », - загадочно прокомментировала кадры Могилевская.
Мнения поклонников певицы разделились - некоторым понравился такой озорной образ, а другие отметили, что этот стиль не очень подходит Наталье.