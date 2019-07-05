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    Шоу-биз

    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде

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    <span>Джессика Альба</span> - Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба
    instagram.com/jessicaalba/

    38-летняя американская актриса призналась, что в самом начале своей карьеры лично сталкивалась с примерами домогательств и неравноправия полов в киноиндустрии

    Джессика Альба дала интервью для августовского номера британского журнала «Cosmopolitan», в котором поделилась своими взглядами на проблему харассмента в Голливуде.

    Актриса, сыгравшая знаменитую Нэнси Каллахан из культового фильма «Город грехов», призналась, что её карьера не всегда складывалась гладко.

    «Во многих обстоятельствах со мной и другими женщинами в индустрии обращались откровенно нечестно и некрасиво. Я очень много работала: мужчины-коллеги по сравнению со мной не делали ничего. Однако, к счастью, я уже давно прошла через это», — поделилась Джессика в интервью Cosmopolitan.

    Актриса рассказала, что за многие годы работы в сфере кино она научилась сопротивляться домогательствам и давать отпор. Джессика призналась, что никогда не хотела мириться со вторыми ролями в кино только потому, что она — женщина.

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    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде
    Джессика Альба рассказала об унижениях в Голливуде

    Напомним, что харасмент — (англ. Harassment) — домогательство, поведение, причиняющее неудобство или вред, а также нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. В Голливуде эта тема стала активно подниматься в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна в октябре 2017 года. Тогда же в социальных сетях набрал большую популярность хэштег «Me Too», подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств.

    Джерело: graziamagazine.ru

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