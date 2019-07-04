Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)



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Принц Хокон с семьей Legion Media

Летние каникулы наследник норвежского престола проводит вместе с женой Метте-Марит, дочерью Ингрид Александрой и сыном Сверре Магнусом под солнцем Ибицы

Отдых королевских особ ничем не отличается от времяпрепровождения среднестатистической семьи в Геленджике: вместо лежаков - тонкие полотенца на камнях, вместо услужливого батлера - самообслуживание, а обед из ресторана заменил арбуз, предусмотрительно принесенный с собой в сумке-холодильнике.

Не смог наследный принц устоять перед возможностью получить ровный загар, поэтому полностью обнажился, устроившись поудобнее на белоснежном песке. Вот уж точно, Норвегия - страна свободных нравов.

Хокон всегда отличался экстравагантным нравом: он легко может неожиданно сбрить себе бороду прямо во время званого ужина или устроить дикие пляски на балконе во время официальной церемонии. В общем, жители Норвегии могут быть спокойны: когда Хокон взойдет на престол - скучно точно не будет.

Джерело: Hello!