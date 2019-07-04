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    Жизнь

    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)

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    <span>Принц Хокон с семьей</span> - Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Принц Хокон с семьей
    Legion Media

    Летние каникулы наследник норвежского престола проводит вместе с женой Метте-Марит, дочерью Ингрид Александрой и сыном Сверре Магнусом под солнцем Ибицы

    Отдых королевских особ ничем не отличается от времяпрепровождения среднестатистической семьи в Геленджике: вместо лежаков - тонкие полотенца на камнях, вместо услужливого батлера - самообслуживание, а обед из ресторана заменил арбуз, предусмотрительно принесенный с собой в сумке-холодильнике.

    Не смог наследный принц устоять перед возможностью получить ровный загар, поэтому полностью обнажился, устроившись поудобнее на белоснежном песке. Вот уж точно, Норвегия - страна свободных нравов.

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    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Без комплексов: кронпринц Норвегии Хокон загорает обнаженным (фотофакт)
    Принц Хокон с семьей, фото: Legion Media

    Хокон всегда отличался экстравагантным нравом: он легко может неожиданно сбрить себе бороду прямо во время званого ужина или устроить дикие пляски на балконе во время официальной церемонии. В общем, жители Норвегии могут быть спокойны: когда Хокон взойдет на престол - скучно точно не будет.

    Джерело: Hello!

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