Джеймса Ганна вернули на пост режиссера «Стражей галактики-3»



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Джеймс Ганн

После прошлогоднего скандала Ганн подписался на проект DC и Warner Bros «Отряд самоубийц-2»

Студия Disney умеет удивлять: после скандального увольнения из-за оскорбительных шуток про изнасилования и педофилию Джеймсу Ганну дали второй шанс. По информации издания Deadline, возвращение режиссера обсуждалось его боссами несколько месяцев.

Несмотря на критику старых твитов Ганна, которые «резко расходятся с политикой студии и не позволяют продолжать сотрудничество с режиссером», Marvel и Disney приняли его извинения и были довольны тем, с каким достоинством Джеймс вел себя во время скандала. К тому же, написанный им сценарий в любом случае было решено использовать для фильма, а звезды франшизы и поклонники летом создали петицию, чтобы не допустить увольнения Ганна.

Теперь ситуация осложняется только тем, что сразу после прошлогоднего скандала Ганн подписался на проект DC и Warner Bros «Отряд самоубийц-2». Но даже работа на конкурентов не повлияла на решение Disney: режиссер приступит к работе над «Стражами» сразу после того, как закончатся съемки для DC.