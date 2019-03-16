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    Шоу-биз

    Джеймса Ганна вернули на пост режиссера «Стражей галактики-3»

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    Джеймс Ганн - Джеймса Ганна вернули на пост режиссера «Стражей галактики-3»
    Джеймс Ганн

    После прошлогоднего скандала Ганн подписался на проект DC и Warner Bros «Отряд самоубийц-2»

    Студия Disney умеет удивлять: после скандального увольнения из-за оскорбительных шуток про изнасилования и педофилию Джеймсу Ганну дали второй шанс. По информации издания Deadline, возвращение режиссера обсуждалось его боссами несколько месяцев.

    Несмотря на критику старых твитов Ганна, которые «резко расходятся с политикой студии и не позволяют продолжать сотрудничество с режиссером», Marvel и Disney приняли его извинения и были довольны тем, с каким достоинством Джеймс вел себя во время скандала. К тому же, написанный им сценарий в любом случае было решено использовать для фильма, а звезды франшизы и поклонники летом создали петицию, чтобы не допустить увольнения Ганна.

    Теперь ситуация осложняется только тем, что сразу после прошлогоднего скандала Ганн подписался на проект DC и Warner Bros «Отряд самоубийц-2». Но даже работа на конкурентов не повлияла на решение Disney: режиссер приступит к работе над «Стражами» сразу после того, как закончатся съемки для DC.

     

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