Джим Керри удалил свой аккаунт из соцсети Facebook из-за России

Причиной гнева актера стали реклама направленная простив президентской компании Хиллари Клинтон

Актер удалил свою личную страницу и продал все акции компании. Об этом он сообщил в Twitter, аргументировав решение тем, что Facebook получила выгоду от вмешательства российского правительства в выборы США. Причиной гнева Керри послужили проплаченные посты якобы российского происхождения, направленные против президентской кампании Хиллари Клинтон



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Джим Керри

Причиной гнева актера стали реклама направленная простив президентской компании Хиллари Клинтон

Актер удалил свою личную страницу и продал все акции компании. Об этом он сообщил в Twitter, аргументировав решение тем, что Facebook получила выгоду от вмешательства российского правительства в выборы США.

Причиной гнева Керри послужили проплаченные посты якобы российского происхождения, направленные против президентской кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Рекламу увидели 126 млн пользователей.





Актер настаивает на надзоре социальных платформ. По мнению Керри, подобное вмешательство в политику США со стороны недоброжелателей недопустимо.

Напомним, что спустя три года суд снял все обвинения с Джима Керри по делу о самоубийстве его возлюбленной