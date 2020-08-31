Джоан Роулинг отказалась от престижной награды после обвинений в трансфобии



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Писательница Джоан Роулинг

Роулинг борется за право называться женщиной

С июня этого года продолжается травля писательницы Джоан Роулинг, начавшаяся после того, как та опубликовала пост со словами, что помнит, как раньше «люди с менструацией» назывались просто «женщинами». Теперь с осуждением Роулинг выступила Кэрри Кеннеди, дочь Роберта Кеннеди и глава Центра по защите прав человека имени Роберта Кеннеди. В прошлом году Центр наградил писательницу премией Ripple of Hope. А в этом году директор Центра уже жалеет о врученной награде:

«Я разговаривала с Джоан Роулинг, чтобы высказать ей свое глубокое разочарование тем, что она использует свой талант для унижения трансгендерных и небинарных людей, подрыва авторитета и целостности всего трансгендерного сообщества. Тех, кто страдает от насилия, дискриминации, отчуждения и, как следствие, отличается высоким уровнем самоубийств и психических расстройств.

Позици Роулинг состоит в том, что пол, с которым человек рождается, является основным фактором для определения его пола. Я категорически отвергаю эту позицию. Она идет вразрез с основополагающими убеждениями и ценностями нашего Центра».

Но Роулинг в очередной раз отказалась каяться и извиняться и заявила:

«Существует конфликт между нынешним движением за права трансгендеров и правами женщин. Со мной общались многие врачи, ученые, учителя, социальные работники. Все они выражают серьезную озабоченность воздействием гендерных теорий на подростков и женщин. Но никто из них не ненавидит трансгендеров. Я опечалена позицией Центра Роберта Кеннеди. Для меня возможность следовать велениям совести важнее любой премии».

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