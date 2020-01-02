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    Шоу-биз

    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества

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    <p>Бывшая супруга Джонни Деппа уже несколько лет счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри</p> <div></div> - Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества

    Бывшая супруга Джонни Деппа уже несколько лет счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри

    Рассчитывать на возобновление отношений между Деппом и Паради вряд ли стоит

    Как стало известно Daily Mail, накануне Рождества Джонни Депп прилетел в Париж и поселился в одном из центральных отелей. А сам праздник провел вместе с Ванессой и их детьми - 20-летней Лили-Роуз и 17-летним сыном Джеком. Как прошел семейный ужин, остается тайной. Однако известно, что Депп, который изначально планировал покинуть французскую столицу 26 декабря, в последний момент поменял свое решение и задержался в Париже еще на сутки.

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    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества
    Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества

    Впрочем, рассчитывать на возобновление отношений между Деппом и Паради вряд ли стоит. Вот уже несколько лет актриса счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри, о романе с которым стало известно в ноябре 2016 года: бельгийский журнал Voici опубликовал фотографию, сделанную во время романтического уикэнда пары. В июле 2018 года Паради и Беншетри поженились.

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