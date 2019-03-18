Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж и Амаль Клуни

Голливудский актер вступился за герцогиню Сассекскую

57-летний Джордж Клуни заявил, что британские подданные несправедливы к супруге принца Гарри. Актер также прокомментировал появление при дворе пиарщика Хиллари Клинтон.

Джордж Клуни вместе с супругой Амаль прибыли в Великобританию. В четверг они приняли участие в торжественном обеде с принцем Чарльзом в Букингемском дворце. Сегодня Клуни пришел на прямой эфир шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) с Шарлоттой Хокинс и Кейт Гарруэй.

Актер выступил в защиту Меган Маркл. Джордж отметил, что она действительно очень добрый человек. При этом в Британии с ней абсолютно незаслуженно обращаются несправедливо. «Я видел это, когда общественность отворачивается от людей по нелепым причинам. Это несправедливо, так как она (Меган Маркл) ничего плохого не сделала», - заявил Клуни.

По его словам, Меган Маркл просто живет своей жизнью. «Она действительно добрая и умная молодая женщина. Они замечательная, любящая пара», — отметил актер.