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    Шоу-биз

    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл

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    &nbsp;Джордж и Амаль Клуни - Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
     Джордж и Амаль Клуни

    Голливудский актер вступился за герцогиню Сассекскую

    57-летний Джордж Клуни заявил, что британские подданные несправедливы к супруге принца Гарри. Актер также прокомментировал появление при дворе пиарщика Хиллари Клинтон.

    Джордж Клуни вместе с супругой Амаль прибыли в Великобританию. В четверг они приняли участие в торжественном обеде с принцем Чарльзом в Букингемском дворце. Сегодня Клуни пришел на прямой эфир шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) с Шарлоттой Хокинс и Кейт Гарруэй.

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    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл
    Джордж Клуни заявил, что британцы несправедливо обращаются с Меган Маркл

    Актер выступил в защиту Меган Маркл. Джордж отметил, что она действительно очень добрый человек. При этом в Британии с ней абсолютно незаслуженно обращаются несправедливо. «Я видел это, когда общественность отворачивается от людей по нелепым причинам. Это несправедливо, так как она (Меган Маркл) ничего плохого не сделала», - заявил Клуни.

    По его словам, Меган Маркл просто живет своей жизнью. «Она действительно добрая и умная молодая женщина. Они замечательная, любящая пара», — отметил актер.

     

    знаменитости Меган Маркл актер
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