Джордж Мартин отказался от камео в 8 сезоне «Игры престолов»



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Сыграть хотя бы самую маленькую, эпизодическую роль в сериале «Игра престолов» мечтает, наверное, каждый

Но только не Джордж Мартин, чьи романы и легли в основу самого эпичного сериала десятилетия. Писатель отказался от камео в финальном сезоне саги.

В интервью Entertainment Weekly Мартин рассказал, что продюсеры сериала предложили ему сыграть небольшую роль в одной из серий 8 сезона. «Дэвид и Дэн (имеются в виду Бениофф и Уайсс, создатели сериала – прим.ред.) пригласили меня сняться в камео в одном из финальных эпизодов, и я даже хотел согласиться. Но потом я подумал, что не готов ради маленького появления тратить время на возвращение из Белфаста в Нью-Мексико», – говорит Мартин.

Автор «Игры престолов» признался, что вместо этого он лучше сосредоточится на книге «Ветра зимы», которую с нетерпением ждут его фанаты. Стоит отметить, что это уже второй раз, когда Джордж Мартин не появляется в сериале. Изначально он должен был стать частью пилотного эпизода, но от него отказались. «Я должен быть стать гостем на свадьбе Дэни. Но тогда ее играла Тэмзин Мёрчант, и весь отснятый материал выбросили, когда роль отдали Эмилии Кларк», – добавляет Мартин.

Джерело: popcornnews