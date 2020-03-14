Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30



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По словам Энди Уилкинсона, главное - избегать стрессов

Отдых и сон – главная причина, почему мужчина так хорошо выглядит

56-летнего британского фитнес-тренера Энди Уилкинсона часто принимают за 30-летнего мужчину. Он рассказал Daily Mail, как ему удается поддерживать себя в форме.

По его словам, главное избегать стрессов. Самому Уилкинсону это удается. Еще он рассказал, что много спит и трижды в неделю тренируется.

«Я думаю, что отдых и сон - это огромный вклад в то, почему я выгляжу так молодо. Я никогда не ем поздно, всегда ложусь спать до полуночи и сплю в совершенно затемненной комнате без телефона. И для меня это действительно работает», - объяснил Уилкинсон.

По его словам, крайне важно ограничить уровень стресса в своей жизни. «Я знаю, что это трудно, но я стараюсь сосредоточиться на жизни в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и будущем», - сказал он.

Уилкинсон интересуется силовыми упражнениями с 18 лет, но всерьез начал стремиться к стройному телу, когда ему было чуть за 30. Он подчеркнул, что с возрастом организму нужно гораздо меньше пищи, и углеводов в частности, чем человеку может казаться. Кроме того, для здоровья полезно пить много воды, а перебарщивать с тренировками не нужно — организму нужно время на отдых и восстановление.