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    Шоу-биз

    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30

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    <p>По словам Энди Уилкинсона, главное - избегать стрессов</p> <div></div> - Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30

    По словам Энди Уилкинсона, главное - избегать стрессов

    Отдых и сон – главная причина, почему мужчина так хорошо выглядит

    56-летнего британского фитнес-тренера Энди Уилкинсона часто принимают за 30-летнего мужчину. Он рассказал Daily Mail, как ему удается поддерживать себя в форме.

    По его словам, главное  избегать стрессов. Самому Уилкинсону это удается. Еще он рассказал, что много спит и трижды в неделю тренируется.

    «Я думаю, что отдых и сон - это огромный вклад в то, почему я выгляжу так молодо. Я никогда не ем поздно, всегда ложусь спать до полуночи и сплю в совершенно затемненной комнате без телефона. И для меня это действительно работает», - объяснил Уилкинсон.

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    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30
    Дед семерых внуков рассказал, как в свои 56 лет ему удается выглядеть на 30

    По его словам, крайне важно ограничить уровень стресса в своей жизни. «Я знаю, что это трудно, но я стараюсь сосредоточиться на жизни в настоящем, не зацикливаясь на прошлом и будущем», - сказал он.

    Уилкинсон интересуется силовыми упражнениями с 18 лет, но всерьез начал стремиться к стройному телу, когда ему было чуть за 30. Он подчеркнул, что с возрастом организму нужно гораздо меньше пищи, и углеводов в частности, чем человеку может казаться. Кроме того, для здоровья полезно пить много воды, а перебарщивать с тренировками не нужно — организму нужно время на отдых и восстановление.

    знаменитости здоровый образ жизни отдых
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