Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде



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Эд Ширан instagram.com/teddysphotos/

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Главную тему к 25-ой картине об агенте 007 Джеймсе Бонде No Time To Die выразил желание написать легендарный певец Эд Ширан. Его менеджер Стюарт Кэмп по этому поводу дал комментарий изданию Music Week.

Выяснилось, что он вместе с Эдом имел честь познакомиться с продюсером бондиниады Барбарой Брокколи. Это знаменательное событие произошло два года назад в Ирландии, в Дублине. И якобы еще тогда возникла эта идея, о написании главной темы. Сотрудничество получило реальную перспективу, когда Дэнни Бойл был назначен режиссером картины о Бонде, так как он хорошо знаком с Шираном.

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