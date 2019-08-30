  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

    • Розсилка
    <p>Эд Ширан</p> <p>instagram.com/teddysphotos/</p> - Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

    Эд Ширан

    instagram.com/teddysphotos/

    Музыкант стал самым кассовым гастрольным артистом в истории, побив рекорд ирландской рок-группы U2

    Главную тему к 25-ой картине об агенте 007 Джеймсе Бонде No Time To Die выразил желание написать легендарный певец Эд Ширан. Его менеджер Стюарт Кэмп по этому поводу дал комментарий изданию Music Week.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
    Эд Ширан напишет главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

    Выяснилось, что он вместе с Эдом имел честь познакомиться с продюсером бондиниады Барбарой Брокколи. Это знаменательное событие произошло два года назад в Ирландии, в Дублине. И якобы еще тогда возникла эта идея, о написании главной темы. Сотрудничество получило реальную перспективу, когда Дэнни Бойл был назначен режиссером картины о Бонде, так как он хорошо знаком с Шираном.

     Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ