Эд Ширан взял перерыв в карьере из-за психического расстройства



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Эд Ширан instagram.com/teddysphotos/

Во время прошлого хиатуса в 2016 году Ширан провел четыре месяца в своем доме

Во время заключительного концерта своего мирового тура Divide, продолжавшегося более двух лет, Эд Ширан заявил, что решил на время взять паузу в выступлениях.

«Сегодня мой тур заканчивается. Это и горько, и радостно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года», – сказал Ширан зрителям в своем родном Испвиче.

Тур Divide признан самым кассовым в истории: на Эда с гитарой посмотрели около девяти миллионов человек, выступления собрали около 755 миллионов долларов.

Западные СМИ утверждают, что главная причина ухода звезды со сцены – паранойя Эда. Всего месяц назад музыкант признался, что испытывает сильное нервное напряжение, порвал связи со всеми друзьями и общается только с самыми близкими людьми и супругой. У Эда нет телефона, а жизни в столице он предпочел поместье в Саффолке, где выкупает дома соседей, чтобы ничто не нарушало его покой. Музыкант также упоминал, что ему некомфортно рядом с большими группами людей.

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