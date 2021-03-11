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    Едва разговаривает. Сын Григория Чапкиса показал видео с отцом

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    Едва разговаривает. Сын Григория Чапкиса показал видео с отцом

    Грег Чапкис попросил молиться за отца

    Сын Григория Чапкиса прилетел к отцу из США и показал, в каком сейчас состоянии артист

    Грег не отходит от отца ни на шаг, проводит с ним время. А в сторис своей страницы в Instagram сын хореографа показал, как они гуляли по улице. На видео Грег придерживает отца за руку.

    «Мы вышли на улицу, немного погулять. Это борьба, но мы гуляем», - говорит Грег в видео.

    На другом видео сын Григория Николаевича показывает его дома, когда он сидит в кресле. Грег спрашивает у отца, как он себя чувствует, однако хореограф сначала не расслышал вопрос, а потом ответил: «Мне не надо интервью. Самочувствие ... как будто бы не видно».

    Грег Чапкис отметил, что они держатся и попросил фанов молиться за отца.

    Напомним, что 19 декабря 2020 года Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. Хореографу сделали два теста на коронавирус, результат которых был отрицательным. Впрочем, врачи не утверждали, что звезда не подхватил Covid-19.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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