  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Зеленская. На украинской эстраде появилась певица с фамилией президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинская певица Оля Зеленская - Зеленская. На украинской эстраде появилась певица с фамилией президента
    Украинская певица Оля Зеленская

    На артистку обратили пристальное внимание после прихода Владимира Зеленского на пост президента

    Украинская певица Оля Зеленская порадовала поклонников новой песней «Половинка сердца». Lyric-video появилось на странице композитора-песенника Николо Петраша в Фейсбуке.

    «Безгранично благодарна всем мужчинам, которые вместе со мной творили эту песню. Столько вложено души в песню, хватит любви на всех людей! С приходом весны все оживает! Пусть наполняются теплом и любовью ваши сердца! Берегите друг друга! Берегите любовь! Любовь до половины, любовь к окружающим, любовь к земле», — написала певица у себя в Фейсбуке.

    Отметим, что Ольга Зеленская уже не первый год в украинском шоу-бизнесе, но особое внимание получила после прихода Владимира Зеленского на пост президента. Некоторые пользователи сети отмечают некоторое сходство во внешности певицы и первой леди Елены Зеленской.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

    «Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.

    Читайте также: 74-летняя актриса снялась в купальнике и вызвала зависть у молоденьких девушек (фото)

    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies