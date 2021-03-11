Зеленская. На украинской эстраде появилась певица с фамилией президента

На артистку обратили пристальное внимание после прихода Владимира Зеленского на пост президента

Украинская певица Оля Зеленская порадовала поклонников новой песней «Половинка сердца». Lyric-video появилось на странице композитора-песенника Николо Петраша в Фейсбуке.

«Безгранично благодарна всем мужчинам, которые вместе со мной творили эту песню. Столько вложено души в песню, хватит любви на всех людей! С приходом весны все оживает! Пусть наполняются теплом и любовью ваши сердца! Берегите друг друга! Берегите любовь! Любовь до половины, любовь к окружающим, любовь к земле», — написала певица у себя в Фейсбуке.

Отметим, что Ольга Зеленская уже не первый год в украинском шоу-бизнесе, но особое внимание получила после прихода Владимира Зеленского на пост президента. Некоторые пользователи сети отмечают некоторое сходство во внешности певицы и первой леди Елены Зеленской.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.