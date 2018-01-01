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    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии

    Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового февральского выпуска программы Saturday Night Live
    Актриса примеряла несколько сексуальных образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Автором фотосета стала известный фотограф Мэри Эллен Мэттьюс. Сама же Натали Портман примерила безупречное черное платье с изысканным вырезом на спине, а также кокетливое платье красного цвета и черный костюм. Соответствующие снимки были опубликованы на сайте
    • Сьогодні, 18:06
    • Розсилка
    Натали Портман
    Натали Портман

    Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового февральского выпуска программы Saturday Night Live

    Актриса примеряла несколько сексуальных образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

    Автором фотосета стала известный фотограф Мэри Эллен Мэттьюс. Сама же Натали Портман примерила безупречное черное платье с изысканным вырезом на спине, а также кокетливое платье красного цвета и черный костюм.

    Соответствующие снимки были опубликованы на сайте Global TV.

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    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии
    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии
    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии
    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии
    Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии

    Напомним, что недавно голливудская актриса Натали Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы над всеми фильмами.

    Актриса призналась, что таких скандальных историй у нее наберется не одна сотня.

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