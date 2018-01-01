Эффектная голливудская актриса снялась в чувственной фотосессии

Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового февральского выпуска программы Saturday Night Live

Актриса примеряла несколько сексуальных образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Автором фотосета стала известный фотограф Мэри Эллен Мэттьюс. Сама же Натали Портман примерила безупречное черное платье с изысканным вырезом на спине, а также кокетливое платье красного цвета и черный костюм. Соответствующие снимки были опубликованы на сайте



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Натали Портман

Голливудская актриса Натали Портман стала лицом нового февральского выпуска программы Saturday Night Live

Актриса примеряла несколько сексуальных образов, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

Автором фотосета стала известный фотограф Мэри Эллен Мэттьюс. Сама же Натали Портман примерила безупречное черное платье с изысканным вырезом на спине, а также кокетливое платье красного цвета и черный костюм.

Соответствующие снимки были опубликованы на сайте Global TV.

Напомним, что недавно голливудская актриса Натали Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы над всеми фильмами.

Актриса призналась, что таких скандальных историй у нее наберется не одна сотня.

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