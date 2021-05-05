Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов ждут ребенка

Ведущая объявила о третьей беременности

Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз станут родителями.

Так, телезвезда объявила о беременности в программе «Світське життя». Теледива прилетела к Оле Поляковой на отдых в Турцию, которая, со своей стороны, сразу заметила изменения в фигуре Екатерины и спросила о пополнении в семье.

«Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить ли ты хорошо позавтракала, или мне кажется?» — поинтересовалась артистка.

«Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная!» — заявила Осадчая.

Заметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля в 2017 году. 18 февраля того же года у супругов родился сын, которого назвали Иван. Также телеведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.

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