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    Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов ждут ребенка

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    Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов ждут ребенка
    instagram.com/kosadcha/

    Ведущая объявила о третьей беременности

    Звездные супруги телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов во второй раз станут родителями.

    Так, телезвезда объявила о беременности в программе «Світське життя». Теледива прилетела к Оле Поляковой на отдых в Турцию, которая, со своей стороны, сразу заметила изменения в фигуре Екатерины и спросила о пополнении в семье.

    «Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить ли ты хорошо позавтракала, или мне кажется?» — поинтересовалась артистка.

    «Да, мы с Юрой ждем пополнение. Еще не мама-героиня, но многодетная!» — заявила Осадчая.

    Заметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля в 2017 году. 18 февраля того же года у супругов родился сын, которого назвали Иван. Также телеведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости Юрий Горбунов певица шоу-бизнес
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