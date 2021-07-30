Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)

Артистка отдыхает с подружками

Певица Санта Димопулос решила напомнить своим подписчикам, что кроме красивых платьев и философских мыслей, имеет еще и роскошное тело.

Экс-«Виа Гра» выложила в Instagram фото в бикини, сделанное на пляже Миконоса.

На греческом острове Санта, как известно, отдыхает с подружками Ольгой Джарты, Татьяной Тереновой и Эллой Кандыбой.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.