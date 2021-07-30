  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Экс-&laquo;Виа Гра&raquo; Санта Димопулос&nbsp; - Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос 
    instagram.com/santadimopulos/

    Артистка отдыхает с подружками

    Певица Санта Димопулос решила напомнить своим подписчикам, что кроме красивых платьев и философских мыслей, имеет еще и роскошное тело.

    Экс-«Виа Гра» выложила в Instagram фото в бикини, сделанное на пляже Миконоса.

    На греческом острове Санта, как известно, отдыхает с подружками Ольгой Джарты, Татьяной Тереновой и Эллой Кандыбой.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)
    instagram.com/santadimopulos/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

    Читайте также: Курьезные фото для тех, кто хочет вернуться мыслями в прошлое
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Экс-«Виа Гра» в красном бикини похвасталась роскошным телом (фото)