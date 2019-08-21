Экс-«ВиаГра» Надежда Мейхер в откровенном платье томно выпятила пышный бюст



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Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

Артистка порадовала поклонников откровенными фото

Бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер показала в Инстаграме снимки с новой фотосессии, на которых обладательница пышных форм позирует в откровенном наряде.

Певица выбрала кружевное платье с глубоким декольте, благодаря которой видно женственную фигуру артистки. Также Мейхер добавила мистики и таинственности, накрыв лицо черным полупрозрачной платком, которую положила на лицо.

Судя по комментариям, подписчики пришли в восторг от необычной фотосессии любимой певицы. Они отметили стройную фигуру звезды.

«Похожи на итальянку», «Как всегда божественно красиво», «У вас роскошное тело», - отметили пользователи соцсети.

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